¿Qué pasa con Tom Hanks? Fuertes temblores en su mano desatan rumores y preocupación

La más reciente aparición de Tom Hanks en el icónico programa Saturday Night Live ha desatado una ola de preocupación entre sus millones de seguidores en todo el mundo. El ganador del Oscar, reconocido por su extraordinaria versatilidad, exhibió un temblor notable en sus manos durante su participación, lo que ha llevado a especulaciones sobre su estado de salud.

El incidente se produjo durante el segmento “Five-Timers Club”, donde Hanks se reunió con otras estrellas como Scarlett Johansson, Tina Fey, Paul Rudd, Alec Baldwin, Kristen Wiig y John Mulaney, para celebrar sus múltiples apariciones en el programa. Mientras interactuaba con el público y sus compañeros de reparto, el temblor en sus manos fue evidente para los espectadores más atentos, quienes rápidamente acudieron a las redes sociales para expresar su inquietud.

“¿Qué le sucede a Tom Hanks?”, “Está muy delgado”, “Sus manos tiemblan mucho”, fueron algunas de las opiniones que inundaron las plataformas digitales. Otros comentarios incluyeron: "¿Está bien Tom Hanks?" y "Recuerdo haberlo visto también en The Graham Norton Show hace un tiempo". Un admirador más salió en su defensa diciendo: "¡Considerando que tiene casi 70 años! Es normal que las manos de las personas mayores tiemblen un poco".

La preocupación se intensificó aún más al recordar un episodio similar ocurrido en junio de 2022, durante la promoción de la película Elvis, donde el actor también mostró signos de temblor mientras sujetaba un micrófono. En esa ocasión, se lo vio usar ambas manos para estabilizar el dispositivo mientras dirigía unas palabras al público.

En ese momento, muchos admiradores recurrieron a las redes sociales para defenderlo. “Sigue siendo uno de los mejores actores que tenemos... su salud es un asunto privado”, escribió un fan en la plataforma X.

Las posibles causas de estos temblores han sido objeto de numerosas conjeturas en las redes sociales. Algunos han sugerido que podrían ser un síntoma de una afección neurológica, como el Parkinson, mientras que otros han apuntado a su diagnóstico de diabetes tipo 2 como posible desencadenante.

Es importante destacar que los temblores pueden ser causados por una variedad de factores, desde la ansiedad y el estrés hasta ciertas condiciones médicas subyacentes. En el caso de Tom Hanks, su diagnóstico de diabetes podría ser un factor a considerar, ya que los niveles bajos de azúcar en sangre pueden provocar temblores y otros síntomas.

El intérprete de "Forrest Gump" reveló en 2013 que padece diabetes tipo 2. Durante una entrevista en el programa Late Show with David Letterman, compartió: “El médico me dijo: ‘¿Sabes esos niveles altos de azúcar que has tenido desde los 36 años? Bueno, ahora tienes diabetes tipo 2’”, relató.

Luego, en una charla posterior con Radio Times, el actor reconoció que antes de su diagnóstico había descuidado su salud. "Formo parte de esa generación estadounidense que no prestó atención y ahora paga las consecuencias", confesó. Además, reflexionó sobre su estilo de vida en ese momento: "Tenía sobrepeso. Si miras mis películas, sabes cómo lucía. Era un ingenuo que pensaba que podría evitarlo dejando de comer el pan de las hamburguesas".

A pesar de las preocupaciones recientes, Hanks aseguró en una entrevista con Entertainment Tonight que actualmente está en mejor forma que hace 30 años. “Tengo 68 años. Lo más difícil para mí fue interpretar a personajes de 35. Esa es la edad en que el metabolismo se ralentiza, la gravedad comienza a ganar y tus huesos ya no son los mismos", comentó.

El actor también destacó que ahora cuida su salud y que eso le ha dado grandes beneficios. “Creo que hoy estoy en mejor forma”, afirmó. Según Hanks, sus mejoras se deben a varios factores: "Mis hijos ya son adultos, hago ejercicio con regularidad y llevo una buena dieta. Cuando tienes 35, la vida es demasiado caótica para eso".