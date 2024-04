Estefi Varela revela que fue diagnosticada con trastorno bipolar

Reconocer los problemas de salud mental siempre es un paso difícil y complicado que en ocasiones puede llegar a ser hasta aterrador. Sin embargo, tener la valentía de compartirlo con el mundo requiere una fuerza interna admirable, pues muchas veces nos enfrentamos al rechazo, las burlas y la incredulidad de quienes no ven la depresión o la ansiedad como un problema real. Hoy, gracias al avance de la medicina, las investigaciones y a la concientización de la sociedad, se ha podido demostrar que los diagnósticos relacionados con la salud mental son mucho más comunes de lo que nos imaginamos.

Una de las caras panameñas que ha sido muy franca y honesta con este tema ha sido la presentadora y creadora de contenido Estefanía Varela, quien a raíz de la pandemia decidió compartir públicamente sus problemas de salud mental, que se vieron agravados debido al confinamiento obligado al que fuimos sometidos. Aquello exacerbó sus trastornos de ansiedad y depresión hasta un punto en que fueron insostenibles por lo que desesperada, buscó ayuda médica. Desde entonces, Stefi se ha convertido en una de las principales voces sobre la importancia de cuidar y atender a tiempo la salud mental.

No obstante, llegar a un diagnóstico exacto puede tomar tiempo y mucha paciencia, tal y como lo comprobó la propia Estefi que tras un largo proceso de tratamiento finalmente descubrió su diagnóstico. Hace poco, la creadora de contenido realizó en GRWM (Get Ready With Me) en su cuenta de TikTok y mientras se maquillaba, reveló que fue diagnosticada con trastorno bipolar.

“Yo ya sabía que venía con este problema, pero la verdad es que no me había atrevido a buscar ayuda hasta que llegamos a pandemia y no aguanté más, y cuando empezamos este proceso, obviamente mi psiquiatra me dijo: sí, claramente veo que tienes depresión y ansiedad, así que vamos a tratar esos dos síntomas”, inició diciendo la influencer.

Entonces, la especialista le recetó varios medicamentos, entre ellos, antidepresivos. Sin embargo, al poco tiempo, Estefi se dio cuenta que las pastillas más que ayudarla, estaban provocando efectos extraños, e incluso sintió que los síntomas por momentos empeoraban.

"Me pasaba que me iba para abajo o sea me empeoraba la depresión, como que yo sentía que por periodos estaba súper bien, pero luego me regresaba la depresión como si no estuviese tomando antidepresivos".

Al ver que no estaba teniendo los resultados esperados, Varela decidió dejar de tomar los medicamentos, pero su depresión y ansiedad seguían allí, por lo que su psiquiatra decidió cambiar de tratamiento.

"Yo creo que ella ya sospechaba algo y me dijo: vamos a cambiar de estrategia, así que deje de tomar antidepresivos y empecé a tomar mood stabilisers (que en español sería como estabilizadores del estado del ánimo)".

"Cuando me los dio, al principio no funcionaba, entonces me subió la dosis y nada, me volvió a subir la dosis una tercera vez y yo dije si esto no funciona amigos...”.

Estefi contó que llegar a la tercera dosis le costó muchísimo, sobre todo por los efectos secundarios de las pastillas, que le estaban haciendo querer rendirse. Pero la panameña no se dio por vencida y aguantó con paciencia hasta descubrir si el nuevo tratamiento era el correcto y tras unos días complicados, finalmente descubrió que estaba funcionando. Fue allí que su psiquiatra le anunció que lo que ella padecía era trastorno bipolar.