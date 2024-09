Exparticipante del reality 'Top Model' fue hallada muerta junto al cuerpo de su esposo ¿Qué se sabe?

El mundo de la moda y la televisión se ha visto sacudido por la trágica noticia del hallazgo sin vida de Paulina Lerch, ex participante del reality show Top Model en su versión polaca, y su esposo Sławomir L. El pasado 1 de septiembre, la policía encontró sus cuerpos en avanzado estado de descomposición en su residencia ubicada en Będlewo, una pequeña localidad cercana a Poznań, Polonia. Lo que parecía un caso de homicidio seguido de suicidio ha dado un giro incierto tras los primeros informes forenses, dejando a las autoridades y a la opinión pública con más preguntas que respuestas.

Los familiares de la pareja, alarmados por la falta de contacto durante una semana, decidieron alertar a las autoridades, quienes al llegar a la residencia se encontraron con una escena que aún hoy desconcierta a los investigadores. La vivienda estaba cerrada desde el interior, y junto a los cuerpos se halló un revólver, lo que llevó en un primer momento a pensar que Sławomir pudo haber disparado a Paulina antes de quitarse la vida.

Sin embargo, las primeras conclusiones comenzaron a desmoronarse tras las revelaciones del portavoz de la policía de Gran Polonia, Andrzej Borowiak, quien declaró al medio Fakt que la autopsia no logró determinar la causa exacta de la muerte de la pareja. “La causa de la muerte no fue determinada durante la autopsia de ayer. No se encontraron heridas de bala”, aseguró Borowiak, dejando entrever que el revólver encontrado podría no haber sido utilizado en absoluto. Esta contradicción ha sumido el caso en un halo de misterio aún mayor.

Para añadir más complejidad al caso, la figura de Sławomir L. ha sido objeto de investigaciones previas. Según informa The Mirror, el hombre de 50 años había sido arrestado en mayo de 2023 bajo sospecha de tráfico de drogas, luego de que las autoridades encontraran 60 kilogramos de sustancias ilícitas en un almacén vinculado a él.

Esta conexión con el crimen organizado abre la posibilidad de que el fallecimiento de la pareja esté relacionado con las actividades delictivas de Sławomir, aunque hasta el momento no hay pruebas concluyentes que lo confirmen.

La fiscalía de Gran Polonia ha confirmado que el caso sigue abierto y que se están realizando más pruebas para esclarecer los hechos. Las autoridades han sido cautelosas al emitir declaraciones definitivas, dada la falta de evidencias concluyentes en este momento.

¿Quién era Paulina Lerch?

En 2010, Paulina, de entonces 33 años, intentó abrirse camino en la televisión, pero su primera aparición quedó marcada por un desafortunado incidente. Durante su desfile, intentó imitar a un delfín y cayó en el escenario, lo que le valió una ácida crítica de los jueces.

Ocho años más tarde, Paulina volvió a presentarse al casting del programa Top Model, esta vez tras una notable transformación física que incluía la pérdida de 20 kilogramos. Su nueva imagen sorprendió a los jurados, especialmente a Marcin Tyszka, quien destacó su cambio. A pesar de los elogios, Paulina no logró avanzar en la competencia.

Su carrera en la televisión no alcanzó la fama que quizás buscaba, pero su trágica muerte ha puesto de nuevo su nombre en los titulares, generando una amplia cobertura mediática en Polonia y en otros países.