Expectativa por participación de panameña en La Voz Alemania ¿Quién es?

Ciudad de Panamá/La cantante panameña Emely Myles se dio a conocer por primera vez gracias a su participación en el megaproyecto de TVN Media Vive la Música, edición 2012. Aquella temporada, Emely hizo gala de su poderosa voz al interpretar canciones como I Will Always Love you, Oye y Amor del bueno. Este último tema en compañía del cantante Eddy Lover.

Lo que se sabía de Emely es que hace poco se había mudado a Austria para continuar con su camino y sumar experiencias. También siguió con su sueño de poner a sonar su voz en programas internacionales, algo que cumplió en su reciente participación en el programa La Voz Alemania.

Myles publicó un video en su cuenta de Instagram que deja ver un adelanto de su audición en el programa que saldrá en emisión este jueves 5 de octubre. La panameña se mostró muy entusiasmada de contarle a sus seguidores sobre su participación y dejo en duda el nombre de la canción que interpretó, un factor sorpresa que se revelará en el capítulo de hoy.

Esta es la temporada número 13 de La Voz Alemania y se estrenó el pasado 21 de septiembre, para esta nueva entrega tiene la presencia de diferentes personalidades que harán el papel de jurados, entre ellos: Giovanni Zarrella, Bill & Tom Kaulitz, Shirin David y Ronan Keating.

Hace pocos días, Emely había contado en sus redes sociales una experiencia “inolvidable” para ella cuando participó en la edición de Latin American Idol, versión Panamá. En el video relata su experiencia y la manera en la que su participación se convirtió en una interpretación “graciosa” de una canción de Ruben Blades.

La panameña invitó a todos sus fanáticos a sintonizar el episodio de hoy y a escuchar su voz nuevamente. También, subió a su perfil diversas fotografías acompañadas de información sobre un pequeño concierto que brindará luego de ver el capítulo de su audición.

Revive su participación en Vive la Música 2012