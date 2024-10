Fallece Cissy Houston, madre de Witney Houston, a los 91 años

Cissy Houston, madre de la fallecida Whitney Houston y ganadora de un Grammy, murió a los 91 años, según informó su nuera en un comunicado el lunes. "¡Me entristece el corazón anunciar el fallecimiento hoy de mi amada reina Cissy Houston! Por favor, tengan a la familia Houston en sus oraciones", escribió Pat Houston en Instagram.

Nacida como Emily Drinkard, Cissy Houston cantaba soul y gospel. Tuvo una exitosa carrera como corista para artistas de la talla de Elvis Presley, Aretha Franklin y Dionne Warwick, incluso como parte del popular grupo The Sweet Inspirations. Además de ser la madre de la cantante Whitney Houston, era tía de las también artistas Dionne Warwick y Dee Dee Warwick, y prima de la famosa cantante de ópera Leontyne Price.

Cissy Houston grabó cientos de canciones de todos los géneros, y su voz se incluyó en temas de estrellas como Jimi Hendrix o Beyonce. Como solista de gospel, a finales de la década de 1990 obtuvo sendos Grammy por los álbumes "Face to Face" y "He Leadeth Me".

Su hija Whitney fue una de las artistas musicales estadounidenses con mayores ventas de todos los tiempos. Sus éxitos, como "I Wanna Dance With Somebody (Who Loves Me)" y "I Will Always Love You", ensalzaron su extraordinaria voz.

La relación entre Cissy y su hija Whitney fue compleja. Desde el principio, Cissy apoyó el talento de Whitney y jugó un papel crucial en su formación artística, ayudándola a desarrollar su impresionante voz y guiando sus primeros pasos en la música. Fue muy protectora con su hija, y al principio, trató de mantenerla alejada de la vida pública hasta que estuviera lista para manejar las presiones del estrellato.

Sin embargo, conforme Whitney alcanzaba niveles inimaginables de fama y éxito, también comenzó a luchar con serios problemas de adicción. Las luchas de Whitney con las drogas fueron bien documentadas, y Cissy intentó varias veces intervenir para ayudar a su hija a superar sus problemas. En su libro de memorias, "Remembering Whitney" (2013), Cissy habló de los intentos que hizo para rescatar a su hija de la adicción, incluidas varias intervenciones. En 2005, Cissy admitió haber organizado una intervención en la casa de Whitney para tratar de ayudarla a superar su adicción, pero a pesar de sus esfuerzos, Whitney continuó con sus problemas hasta su trágica muerte en 2012.

La batalla de Whitney contra las drogas afectó profundamente a su relación con su madre. A pesar de los intentos de Cissy de salvar a Whitney, la cantante siguió luchando con su adicción durante la mayor parte de su vida adulta. En sus memorias, Cissy admitió que nunca dejó de amar a su hija, pero también habló del dolor y la impotencia que sintió al ver a Whitney caer en un ciclo destructivo. Sin embargo, hasta el final, Cissy siempre trató de ser una presencia fuerte en la vida de su hija y brindarle todo el apoyo que pudo, aunque las circunstancias eran difíciles.

Whitney Houston murió la víspera de la entrega de los premios Grammy en 2012, a los 48 años.