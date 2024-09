Fallece Tito Jackson, hermano mayor de Michael y miembro de los Jackson 5

El guitarrista y cantante estadounidense Tito Jackson, miembro original del legendario grupo The Jackson 5 y hermano mayor de las superestrellas del pop Michael y Janet, falleció a los 70 años, informaron sus hijos a última hora del domingo.

"Con gran pesar anunciamos que nuestro querido padre, Tito Jackson, miembro del Salón de la Fama del Rock and Roll, ya no está entre nosotros", publicaron en Instagram sus hijos Taj, Taryll y TJ, que forman el grupo musical 3T, junto a una foto de ellos con su padre. "Estamos conmocionados, tristes y con el corazón roto. Nuestro padre era un hombre increíble que se preocupaba por todos y su bienestar", agregaron.

Steve Manning, amigo de la familia, dijo al portal Entertainment Tonight que Tito murió de un supuesto infarto el domingo mientras conducía desde Nuevo México a su casa en Oklahoma. Era miembro original del grupo familiar The Jackson 5 -integrado también por sus hermanos Jackie, Jermaine, Marlon y Michael-, que cosechó una serie de éxitos internacionales a finales de los 60 y principios de los 70.

En 1997, el mítico grupo ingresó en el Salón de la Fama del Rock and Roll de la mano de la cantante y actriz Diana Ross. Según su página web, Tito hacía giras desde 2003 con su propia banda de blues y funk. En 2016 se convirtió en el último de los hermanos Jackson en tener un éxito Billboard en solitario, con el sencillo "Get It Baby".

The Jackson 5 fue una de las bandas más influyentes y exitosas de la historia de la música, conocida por ser la plataforma de lanzamiento de la carrera del ícono del pop, Michael Jackson. Formada por cinco hermanos de la familia Jackson de Gary, Indiana, este grupo revolucionó la industria musical con su fusión de pop, soul, funk y R&B, logrando un éxito masivo en la década de 1970. Además de Michael Jackson, la banda incluía a sus hermanos Jackie, Tito, Jermaine y Marlon.

La historia de The Jackson 5 comienza en 1964, cuando los hermanos Jackson, bajo la dirección de su padre Joseph Jackson, empezaron a actuar en competencias locales y fiestas en su ciudad natal. Su talento musical fue evidente desde temprana edad, y pronto comenzaron a ganar popularidad en el circuito local de Gary, Indiana.

En 1966, la banda firmó con el pequeño sello discográfico Steeltown Records, donde grabaron algunas canciones, pero fue en 1969 cuando su carrera despegó de manera espectacular al firmar con Motown Records, la influyente discográfica de Detroit que ya había lanzado a la fama a artistas como The Supremes, Stevie Wonder y Marvin Gaye.

Bajo la dirección de Berry Gordy, fundador de Motown, The Jackson 5 se convirtió rápidamente en una sensación nacional e internacional. Su primer sencillo, "I Want You Back", lanzado en 1969, alcanzó el número uno en el Billboard Hot 100. Este éxito fue seguido por otros grandes hits como "ABC", "The Love You Save" y "I'll Be There", que también alcanzaron el número uno en las listas. Estos éxitos iniciales consolidaron a la banda como una de las principales fuerzas en la música pop de la época.

El carisma y el talento vocal del joven Michael Jackson, que tenía solo 11 años cuando comenzaron a tener éxito, jugaron un papel crucial en la popularidad del grupo. Su capacidad para conectar con el público, su estilo de baile distintivo y su asombrosa voz lo convirtieron en la estrella principal de la banda.

La influencia de The Jackson 5 fue enorme, ya que inspiraron a futuras generaciones de grupos y artistas pop. Fueron pioneros en la integración de artistas afroamericanos en los medios de comunicación y jugaron un papel importante en la ruptura de barreras raciales en la industria musical estadounidense.