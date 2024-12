Gaby Spanic culpó a Catherine Siachoque por no haber logrado exclusividad con Telemundo

El esperado reencuentro entre las actrices Gaby Spanic y Catherine Siachoque, quienes parecían haber dejado atrás viejas rencillas, terminó convirtiéndose en un enfrentamiento abierto en el último episodio de la tercera temporada de “Secretos de Villanas”. El reality, emitido a través de Canela.TV, prometía mostrar una faceta diferente de las protagonistas, pero el capítulo final, estrenado el pasado jueves, expuso las tensiones latentes entre ambas estrellas.

El conflicto, que había permanecido en silencio desde que trabajaron juntas en las telenovelas La venganza (2002) y Tierra de pasiones (2006), resurgió con fuerza, dejando en evidencia las profundas diferencias que las han marcado durante años. Lo que parecía una reconciliación mediática pronto se desmoronó cuando un comentario de Siachoque despertó los antiguos resentimientos de Spanic.

El comentario que desató el conflicto

Durante el penúltimo episodio del reality, Catherine Siachoque señaló que el rating de La venganza había subido tras la salida de Spanic, un comentario que la actriz venezolana no dejó pasar por alto. En el capítulo final, Spanic, visiblemente molesta, respondió de manera contundente: “Dame pruebas sobre eso”, exigió Gaby Spanic. “Te estás metiendo con la comida mía y la de mi hijo”, añadió, mostrando su indignación por lo que consideró una falta de respeto hacia su trayectoria profesional.

La situación escaló rápidamente cuando Spanic acusó a Siachoque de haber intentado sabotearla durante las grabaciones del melodrama colombiano. “Me mandaste a quitar los tacones, hablaste con los productores para que no me pusieran la luz bonita, que si el filtro”, afirmó la venezolana.

Siachoque negó las acusaciones, señalando que Spanic solía intervenir directamente en la iluminación de las escenas. “No Gaby. Tú te parabas y con tu mano decías ‘esa luz no debe ir acá, esa luz tampoco debe ir allá’ y las cambiabas con tu mano ante todo un crew”, replicó la colombiana.

“Porque sé de iluminación y porque estaba en tu tierra [Colombia] y tú conocías a toda esa gente y lo que hacías era perjudicarme para que yo luciera horrenda”, se defendió Spanic.

“Pero eso también pasó en Tierra de pasiones que estábamos en terreno neutro que era Estados Unidos y también lo hiciste”, le recordó Siachoque.

La discusión no se detuvo ahí, puesto que la venezolana culpó a su colega colombiana de no haber tenido nunca exclusividad en Telemundo, asegurando que el trato recibido en “La venganza” y “Tierra de pasiones” había perjudicado su carrera, mientras que Siachoque atribuyó sus problemas laborales al comportamiento de Spanic detrás de cámaras.

“Vengo de teatro por eso estoy en televisión parada porque resulta que detrás de cámaras yo tengo un buen comportamiento porque llego temprano y porque no hago esperar a toda la gente durante toda una mañana”, dijo Siachoque. Ante esto, Spanic respondió: “Yo nunca hice esperar a nadie salvo cuando me enfermé por culpa de ustedes”.

Una historia de éxitos y rivalidades

Gaby Spanic y Catherine Siachoque son dos figuras icónicas de la televisión latinoamericana, cada una con una destacada trayectoria que las ha llevado a conquistar audiencias en todo el mundo.

Gaby Spanic, nacida en Venezuela en 1973, es conocida por su participación en grandes producciones de telenovelas. Su papel más emblemático fue el de las gemelas Paola y Paulina en “La usurpadora” (1998), una de las telenovelas más exitosas de la historia. Desde entonces, Spanic ha protagonizado títulos como “Por tu amor”, “Prisionera”, “Tierra de pasiones” y “Emperatriz”. Su talento y carisma la convirtieron en una de las actrices más populares de finales de los años 90 y principios de los 2000.

A pesar de su éxito, su carrera no ha estado exenta de polémicas, como las acusaciones de conflictos con colegas y problemas en los sets de grabación, lo que ha empañado en ocasiones su imagen pública.

Por su parte, Catherine Siachoque, nacida en Bogotá, Colombia, en 1972, es una de las actrices más queridas de Telemundo, donde ha interpretado papeles antagónicos memorables. Su carrera despegó con telenovelas como “La guerra de las rosas” y “La sombra del deseo”, consolidándose en producciones como “Amantes del desierto”, “La venganza”, “Sin senos no hay paraíso” y “El señor de los cielos”.

Conocida por su profesionalismo y su versatilidad actoral, Siachoque ha trabajado en diversas producciones internacionales y es reconocida como una de las villanas más icónicas de las telenovelas. Además, está casada con el también actor y director Miguel Varoni, con quien forma una de las parejas más estables del mundo del espectáculo.

El drama detrás del glamour

El intercambio de acusaciones en el reality mostró una relación marcada por años de tensiones. Spanic señaló a Siachoque como responsable de actos deliberados para perjudicar su desempeño, mientras que Siachoque recordó momentos en los que, según ella, la actitud de Spanic afectó el ambiente laboral.

Incluso, Siachoque confesó haber considerado abandonar Tierra de pasiones debido a los conflictos con su compañera. “Me amargaba todos los días. Llegué a pensar: ‘Yo le voy a dar en la jeta, no me la aguanto más’, pero mi mamá siempre me decía: ‘Cathy, tú eres una princesa’”, recordó.

El enfrentamiento entre Gaby Spanic y Catherine Siachoque ha generado un gran revuelo en redes sociales, donde los seguidores de ambas actrices se han dividido, apoyando a una u otra. A pesar de este conflicto, ambas estrellas mantienen una sólida base de fanáticos que reconocen sus aportes al mundo de las telenovelas.

Si algo quedó claro en este tenso episodio de Secretos de Villanas, es que las diferencias entre Spanic y Siachoque están lejos de resolverse.