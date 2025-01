Generación Z: Expertos digitales, pero derrotados por esta tarea básica de oficina

Con un dominio absoluto de redes sociales, aplicaciones móviles y plataformas en línea, parece que no hay límites para su capacidad tecnológica. Sin embargo, un sorprendente talón de Aquiles ha salido a la luz: el equipo de oficina y las tareas manuales más básicas.

El término ‘Tech Shame’ o ‘Vergüenza tecnológica’ se ha popularizado para describir la frustración que sienten los empleadores y compañeros de generaciones mayores cuando los jóvenes de la Generación Z no logran manejar dispositivos aparentemente sencillos, como impresoras, escáneres o incluso equipos multifunción de oficina.

Un estudio de LaSalle Network de 2022 reveló que el 48% de los graduados recientes siente que carece de las habilidades tecnológicas necesarias para sus empleos. Esto pone en evidencia una desconexión sorprendente entre su habilidad para navegar el mundo digital y su manejo de dispositivos más tradicionales.

Además, el informe de HP titulado “Hybrid Work: Are We There Yet?” arrojó que el 20% de 10,000 jóvenes empleados en el mundo sienten que son juzgados por no saber manejar tecnología básica de oficina, una cifra cinco veces mayor que la reportada por trabajadores de generaciones anteriores, donde solo el 4% enfrenta esta dificultad.

Más allá del ámbito laboral, el panorama no mejora en casa. Según un estudio de Halfords publicado en The Times, un 44% de los jóvenes de la Generación Z prefiere pagar para que otros realicen tareas simples, como inflar las llantas de su coche o cambiar el limpiaparabrisas.

Incluso actividades domésticas básicas como colgar un cuadro o cambiar un foco parecen representar un reto, con un 11% de los encuestados afirmando que prefieren contratar a un profesional en lugar de hacerlo ellos mismos. Por si fuera poco, el 30% admitió no poder identificar herramientas comunes como un destornillador de cabeza plana.

Aunque estas cifras puedan parecer sorprendentes, algunos expertos señalan que la falta de destrezas manuales en la Generación Z no necesariamente refleja una falta de capacidad, sino más bien un cambio cultural y de prioridades. Acostumbrados a soluciones rápidas y convenientes, muchos jóvenes optan por delegar tareas prácticas mientras invierten tiempo en actividades que consideran más productivas o alineadas con sus intereses.

No obstante, esta tendencia también plantea interrogantes sobre su adaptación al mundo laboral, especialmente en un contexto híbrido o presencial donde aún se necesitan habilidades técnicas más tradicionales.

A medida que las empresas ajustan sus expectativas y ofrecen capacitación para cerrar estas brechas, los jóvenes de la Generación Z enfrentan un desafío crucial: demostrar que pueden equilibrar su dominio digital con habilidades prácticas esenciales.