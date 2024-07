GReeeN y la rápida respuesta a la propuesta de Mayer Mizrachi, ¿Qué le dijo?

El alcalde capitalino Mayer Mizrachi sigue con su estrategia para atraer turismo al país, ofreciendo vacaciones pagadas a extranjeros para que puedan conocer Panamá y de esta forma puedan hablar a otros sobre las riquezas de la nación.

Primero lo hizo invitando a los cuatro turistas que fueron atacados en Barcelona durante una protesta antituristas, de los cuales ya contactó al primero, y ahora ha hecho una inusual propuesta a un cantante alemán con una canción titulada ‘Panama’ que está de número uno en las listas del país europeo.

Esta campaña, Mizrachi la lleva adelante con la participación de la empresa privada.

Se trata del artista GreeeN, a quien Mizrachi le pidió cambiar la portada de su canción en Spotify, y a cambio él regalaría 5 estadías a 5 de sus fans para que vengan a Panamá.

“Hola GReeeN. Mi nombre es Mayer, el alcalde de Panamá. Solo quería darte las gracias y contarte lo emocionados que estamos en Panamá de que tu canción llamada ‘Panamá’ sea la canción número 1 en Alemania”, empieza diciendo el jefe de la comuna capitalina en un video colgado en Instagram la mañana de este sábado 20 de julio.

Continúa diciendo “Y ¿sabes qué?" "Queremos hacerte una pequeña propuesta. Si cambias la portada de tu álbum en Spotify por la ciudad de Panamá… Invitaremos a 5 de tus mayores fans a Panamá al viaje de su vida. Todos los gastos corren por nuestra cuenta. ¿Qué dices?”.

La respuesta del artista a Mizrachi no se hizo esperar, escasa 1 hora y 30 minutos después, GreeeN respondió en sus historias al video con “yes, yes, yes”, acompañados de los emoticones de 😍🙏🏼😌🫶🏽💚🌻junto a la bandera panameña.

Actualmente, la portada de la canción en Spotity es un hombre caminando por un sendero en una especie de bosque sosteniendo un girasol. El trato es cambiar esto por una imagen de la ciudad de Panamá.

La canción que dice: “Desde que te vi, nada ha sido igual. Eres arte mi Mandala estoy enamorado, máximo, nada más es posible. Estamos revoloteando Panamá. A mil km/h el agua es clara”.

Fue publicada el 23 de abril del 2023, en la plataforma de YouTube.

Cabe decir que la palabra ‘Panamá’ para los alemanes tiene una connotación muy especial, y es que en el país existe un libro de literatura infantil llamado ‘Qué bonito es Panamá’ del autor Horst Eckert, conocido por su seudónimo de Janosch, y trata de un grupo de animales que emprenden una aventura en busca de un lugar llamado ‘Panamá’, el cual creían muy bonito, debido a una caja de bananos que emanaba un rico olor y llevaba por nombre Panamá.

Este libro es leído por la mayoría de los niños en edad escolar, e incluso hay quienes piensan que Panamá es tal cual se describe.

Incluso, el mes pasado durante la Eurocopa, la palabra ‘Panamá’ se utilizó como un código de seguridad en los partidos de alto riesgo. La dinámica consistía en que las personas que no hablaban el idioma o el inglés pudieran comunicarse con los agentes de seguridad plenamente identificados, diciendo ‘Panamá’, para pedir ayuda o seguridad ante cualquier evento.

Ahora solo queda esperar a que GreeeN cambie la portada de la canción y Mizrachi regale las estadías prometidas.