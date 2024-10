Harvey Weinstein, 'el violador de Hollywood', padece cáncer de médula ósea

Harvey Weinstein, el otrora poderoso productor de Hollywood que cumple condena por violación, fue diagnosticado con una forma de cáncer de médula ósea, informaron este lunes medios estadounidenses, un mes después de que fuera acusado de un nuevo delito sexual. Weinstein, de 72 años, padece leucemia mieloide crónica y está recibiendo tratamiento en una prisión de Nueva York, reportaron NBC News y ABC News, que citan fuentes cercanas al caso.

Te puede interesar: 🔗¡Terrible! Muere reconocida surfista italiana tras ser atacada por un pez aguja

Te puede interesar: 🔗¡Britney Spears se casó con ella misma! ¿Se descompensó?

Juda Engelmayer, portavoz del exproductor, dijo que era "preocupante" que sus cuestiones de salud "se hayan convertido en un tema de discusión pública". "Por respeto a la privacidad del señor Weinstein, no haremos más comentarios", afirmó a la agencia de noticias AFP.

El diagnóstico se conoce después de una serie de problemas de salud del desprestigiado magnate del entretenimiento, que apareció pálido y visiblemente frágil durante una breve comparecencia ante un tribunal en septiembre. En ese momento, el fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, le añadió una nueva acusación por "agredir sexualmente a una mujer en un hotel" en 2006. Weinstein se declaró "no culpable".

El exproductor había sido sometido días antes a una operación de corazón, tras la cual su representante dijo que estaba "fuera de peligro por el momento".

Weinstein cumple una condena de 16 años de prisión tras ser declarado culpable de violación en California. También fue condenado en Nueva York en 2020 por violación y agresión sexual a una actriz y por practicar por la fuerza sexo oral a una ayudante de producción. En ese caso fue condenado a 23 años de cárcel.

El 'Titán' de Hollywood

Harvey Weinstein fue uno de los productores más poderosos de Hollywood durante décadas, conocido por haber cofundado Miramax Films y luego The Weinstein Company junto con su hermano Bob Weinstein. Su carrera impulsó películas icónicas y ganadoras de múltiples premios, incluidas Pulp Fiction (1994), Shakespeare in Love (1998) y The English Patient (1996), entre muchas otras. A través de su visión y habilidad para promocionar películas, Weinstein consolidó su reputación como una figura clave en la industria cinematográfica, logrando influir en la carrera de varios actores, directores y escritores.

La compañía fue pionera en la distribución de cine independiente, introduciendo películas extranjeras y de menor presupuesto a las audiencias estadounidenses. En 1993, Disney compró Miramax, pero los Weinstein siguieron a cargo. Durante los años 90 y 2000, Miramax y luego The Weinstein Company (fundada en 2005) produjeron y distribuyeron una serie de éxitos comerciales y críticos.

Fue famoso por su habilidad para influir en los Premios de la Academia, logrando que sus películas ganaran decenas de premios Óscar. Su estilo agresivo de campaña y su habilidad para vender películas le ganaron tanto respeto como temor en la industria. Bajo su mando, películas como Shakespeare in Love y The King's Speech (2010) lograron vencer a grandes competidores en los Óscar, lo que consolidó su posición como uno de los hombres más influyentes de Hollywood.

El escándalo y el movimiento #MeToo

En octubre de 2017, The New York Times y The New Yorker publicaron artículos explosivos que detallaban décadas de acusaciones de acoso y abuso sexual contra Harvey Weinstein. Actrices famosas como Ashley Judd y Rose McGowan fueron algunas de las primeras en hacer públicas sus denuncias, lo que desencadenó una ola de revelaciones que involucraba a docenas de mujeres. Estas acusaciones no solo expusieron el comportamiento depredador de Weinstein, sino que también pusieron en marcha el movimiento #MeToo, un fenómeno global en el que mujeres y hombres denunciaron públicamente el acoso y abuso sexual en diversas industrias. A raíz de estos reportes, Weinstein fue despedido de The Weinstein Company y expulsado de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, lo que marcó un punto de inflexión en su carrera y su caída del poder en Hollywood.

En 2020, Weinstein fue declarado culpable de violación en tercer grado y agresión sexual en primer grado en Nueva York, en un juicio que representó uno de los casos más destacados del movimiento #MeToo. Fue condenado a 23 años de prisión. Aunque muchos otros testimonios de abuso no formaron parte del juicio, la sentencia fue vista como una victoria para las víctimas de abuso en Hollywood y en todo el mundo.