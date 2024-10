¡Hello Kitty cumple 50 años! ¿Cómo pasó este adorable personaje a generar 6 mil millones de dólares?

Hello Kitty, el personaje adorable y enigmático que adorna casi cualquier cosa, desde bolsos hasta ollas arroceras, cumple 50 años el viernes y sigue generando millones de dólares para sus creadores japoneses. Diseñada por Yuko Shimizu para la compañía japonesa Sanrio, fue oficialmente lanzada al mercado en 1975 y desde entonces, se ha expandido hasta convertirse en una franquicia global con miles de productos, series de televisión y hasta parques temáticos.

¿Una gata o una niña?

El personaje surgió inicialmente como un diseño para un monedero de vinilo adornado con una tierna gatita blanca con un moño rojo y sin boca, que rápidamente capturó la imaginación de la gente. Sin embargo, la compañía Sanrio nunca especificó que Hello Kitty fuera una gata literal, pero debido a su apariencia —con orejas puntiagudas, bigotes y otros detalles felinos—, la mayoría de las personas dieron por sentado que era una gata. Pero, en 2014, cuarenta años después de salir al mercado, Sanrio sorprendió a los fanáticos cuando aclararon que Kitty no era una gata, sino una niña. En una exposición en el Museo Nacional Japonés de América en Los Ángeles, los organizadores revelaron que Hello Kitty es, de hecho, una “niña británica” llamada Kitty White. Según Sanrio, ella “es una niña de la escuela primaria, amigable, positiva y de buen corazón”. La confusión de su especie o identidad es comprensible, ya que su diseño parece híbrido entre una gata y un ser humano. Esta revelación generó sorpresa y debate entre los seguidores, muchos de los cuales llevaban décadas creyendo que Hello Kitty era, efectivamente, una gata.

Sin narrativa

A diferencia de otros productos culturales japoneses, como Pokémon o Dragon Ball, la narrativa es mínima alrededor de Kitty. Algunas feministas afirman que la falta de boca de Hello Kitty es un símbolo de desempoderamiento, pero Yuko Akiyama, jefe mundial de manejo de marca de Sanrio, asegura que esa característica hace que el personaje pueda "reflejar" diferentes emociones. "Si usted está triste, Hello Kitty le conforta. Si está feliz, Hello Kitty comparte su alegría", comentó Akiyama.

Sin boca ni expresiones visibles, permite a las personas proyectar sus propias emociones en ella, un fenómeno que la psicología ha explorado y que los fanáticos han interpretado como una forma de conexión emocional. Esta sencillez y neutralidad en su diseño permite que se adapte a cualquier contexto cultural, haciéndola accesible a personas de distintas edades y nacionalidades.

Una marca multimillonaria

Con el paso del tiempo, Hello Kitty se ha convertido en una marca multimillonaria y un ícono de la cultura pop que trasciende generaciones. Su popularidad inicial en Japón pronto se expandió a Estados Unidos y Europa, y para los años 90 ya era un personaje reconocido en todo el mundo. Ha aparecido en decenas de miles de productos -oficiales y no oficiales- incluyendo colaboraciones con Adidas, Balenciaga y otras grandes marcas. El fenómeno no da visos de parar, con una película de Warner Bros en proyecto y un nuevo parque temático de Hello Kitty que abrirá el próximo año en la isla tropical china de Hainan.

El precio de las acciones de Sanrio se han multiplicado por siete, elevando su capitalización de mercado a más de un billón de yenes (6.800 millones de dólares) desde que su joven director ejecutivo, Tomokuni Tsuji, reemplazó a su abuelo en 2020.

Kawaii

Entre las celebridades aficionadas a Hello Kitty figuran Lady Gaga, Nicki Minaj y Katy Perry, y hasta el rey Carlos III le deseó feliz cumpleaños este año. En la cuenta de TikTok de Hello Kitty -cuya biografía la identifica como "directora ejecutiva de lo superadorable"- hay memes sarcásticos e imágenes del "Día de Hello Kitty" en partidos de béisbol de Estados Unidos que deleitan a sus 3,5 millones de seguidores.

Hello Kitty es el símbolo del "kawaii" japonés, un adjetivo que significa "tierno" o "bonito" y se ha convertido en una herramienta del 'soft-power' nipón, siendo la mascota de una campaña que promueve la etiqueta turística en Tokio. En el parque temático Sanrio Puroland se desplegaron carteles conmemorativos del 50º aniversario. Hasta allí viajó la empresaria Kim Lu, de Manila, para pasar unas vacaciones con su sobrina de cuatro años.

Sanrio tiene los derechos de autor de cientos de otros personajes populares, y Hello Kitty representa el 30% de sus beneficios, mientras que hace una década representaba el 75%. Pero Kitty es el favorito de Rio Ueno, una mujer de 23 años que tomó un bus nocturno desde la región norteña de Niigata para visitar el parque con una amiga. "He tenido cosas de Kitty desde niña", contó Ueno, vestida con un suéter Hello Kitty, una bolsa y un peluche del personaje. "Es alguien que siempre está cerca de mí y quiero que siga siendo así".