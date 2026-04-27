La heredera del trono español comenzará estudios de Ciencias Políticas en Madrid

Leonor, que cursó estudios de primaria en España y bachillerato en Reino Unido, culmina este año tres años de formación militar, al igual que hizo su padre.

Madrid, España/La princesa Leonor, heredera del trono español, comenzará a estudiar este año el grado de Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid, anunció este lunes la Casa Real.

La princesa de Asturias, quien en 2023 juró fidelidad a la Constitución al cumplir 18 años, momento a partir del cual quedó habilitada para suceder como jefa de Estado a su padre, Felipe VI, iniciará sus estudios de cuatro años "en el tercer cuatrimestre de 2026", indicó la Casa Real en un comunicado.

"La princesa Leonor compatibilizará este período de su educación superior, de acuerdo con el correspondiente calendario universitario, con sus compromisos institucionales como heredera de la Corona, al igual que ha hecho durante el periodo del bachillerato", señaló el texto.

Leonor, que cursó estudios de primaria en España y bachillerato en Reino Unido, culmina este año tres años de formación militar, al igual que hizo su padre.

En España, una monarquía parlamentaria, la Constitución establece que el varón tiene preferencia para heredar la Corona, pero Leonor no tiene hermanos varones.

En un país donde el debate sobre la monarquía es perenne, la princesa de Asturias suscita simpatías, a diferencia de su abuelo, Juan Carlos I, quien, perseguido por los escándalos en el último tramo de su reinado, abdicó en 2014 en favor de Felipe VI.

Juan Carlos de Borbón se instaló en Abu Dabi en 2020, donde sigue residiendo a sus 88 años, pese a que la justicia archivó en 2022 varias investigaciones judiciales abiertas en su contra en relación con su opaca fortuna.