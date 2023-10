'Tener hijos me salvó': Angelina Jolie habla sobre la depresión tras el divorcio de Brad Pitt

Ciudad de Panamá/El duro y mediático episodio en la vida de Angelina Jolie inicio en el 2016 cuando anunciaba de manera publica su separación del actor Brad Pitt, después de 12 años juntos y seis hijos de por medio. En una entrevista con la revista Vogue, Angelina abrió su corazón como pocas veces sucede y se sinceró sobre las secuelas que ella y sus hijos tienen tras la separación, además, de la depresión que surgió en ese “oscuro momento” en el que se vio sumergida.

Después del rompimiento, la actriz se ausentaba cada vez mas de las pantallas grandes e ignoraba cualquier encuentro con los paparazis. Todo debido a los escándalos que se desataron cuando ella decidió vender su parte de unos viñedos en Francia que había adquirido cuando estaba junto a Brad Pitt y del que acordaron no desprenderse sin consentimiento de la otra persona.

Idas y venidas, demandas, acusaciones y muchas polémicas obligaron a la actriz de “Maléfica” a pasar por desapercibida el gran mundo de Hollywood.

“Empecé a trabajar menos en el cine hace siete años, aceptando únicamente trabajos que no requerían rodajes largos. Teníamos mucho que curar. Todavía estamos encontrando nuestro equilibrio”, señaló la ganadora del Óscar.

Y es cierto. Desde 2016 (año de su divorcio), la actriz ha participado en muy pocas películas: la secuela de Maléfica (2019), Eternals (2021) y Those who wish me dead (2021). A esto se suma una pequeña participación en el film Come Away (2020) y participó en el doblaje de The one and only Ivan.

“En cierto modo, no siento que haya sido yo misma durante una década. No quisiera entrar en detalles”, puntualizó la actriz, añadiendo que se ha sentido ligeramente deprimida y desanimada en más de una ocasión

Aunque Angelina no haya hecho mención directamente al nombre de su ex marido, todos los comentarios tenían referencia a su nuevo papel como madre soltera y la importancia de haber contado con la presencia de sus hijos en el momento más frágil de su vida.

“Tenía 26 años cuando me convertí en madre. Toda mi vida cambió. Tener hijos me salvó y me enseñó a estar en este mundo de manera diferente, recientemente me habría hundido de una manera mucho más oscura si no hubiera querido vivir para ellos", declaró en su entrevista.

Jolie posó para la portada de la edición de noviembre de Vogue con un vestido blanco sin tirantes cubierto de pintura en aerosol rosa. Lo hizo para promover su nueva marca de moda, Atelier Jolie, diseñada con mucha conciencia social y ambiental.

"No quiero ser una gran diseñadora de moda, quiero construir una casa para que otras personas se conviertan en eso. Espero cambiar muchos aspectos de mi vida. Y en este en el que estoy, miro hacia adelante".

La separación de “Bangelina”

Angelina Jolie y Brad Pitt anunciaron su separación en 2016 después de una fuerte discusión en un avión privado en la que supuestamente se derramó alcohol y terminó definitivamente su matrimonio. Los principales motivos por los que la actriz decidió poner punto y final fueron las "diferencias irreconciliables" y presuntos problemas de adicción por parte de su marido.

Lo sucedido en el avión fue crucial, en la demanda puesta por la actriz, se explica que el actor le puso la mano encima e incluso derramó un vaso de cerveza sobre ella durante el vuelo tras llevarla a la parte trasera del avión y zarandearla por los hombros mientras le gritaba a uno de sus hijos.

Entre tribunales y juicios por la custodia de los menores y los duros momentos de la separación. Angelina, acusaba a su marido de malos tratos hacia su hijo Maddox y de tener problemas con el alcohol y los estupefacientes.

Hasta mayo de 2021, Angelina Jolie disfrutaba de la custodia total de sus seis hijos. Sin embargo, un juez de California le otorgó la tutela compartida al padre de los niños tras cuatro años y medio en tribunales.