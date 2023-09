¿Cuánto recibían los actores que protagonizaban Caso Cerrado?

Miami/Dirigido por la jueza cubana Ana María Polo, Caso Cerrado ha sido uno de los programas más vistos en américa latina debido a los diversos temas de la vida real que lleva a la pantalla. Aunque en la actualidad no se sigan grabando capítulos, varias cadenas de televisión todavía tienen un espacio dedicado a la Dra. Polo y su show.

La Dr. Polo, asume un rol de jueza para resolver disputas legales, siguiendo el protocolo judicial, donde testigos, expertos y evidencias discuten para culminar en una sentencia a favor del demandante o del demandado.

Muchos de los espectadores han dudado de la veracidad de los capítulos presentados. Aunque, es la misma Ana María Polo la que ha aceptado que las historias son reales, pero que, en algunos casos, se contratan a actores para representar el conflicto. Pues, los principales involucrados en la realidad no quieren exponer su identidad.

Lo que era un secreto, es el proceso para participar en el programa, los pagos y el manejo de contratación. Lo que generaba varias hipótesis de lo difícil que era llegar a protagonizar un caso de la Dr. Polo.

Sin embargo, uno de los actores que participó en su momento en el programa fue el colombiano Rafael Pedroza, quien ha formado parte del elenco de exitosas series como Pablo Escobar, El patrón del mal, El secretario y Oye bonita, entre otras.

Mediante su cuenta de Tiktok, el actor confirmó su aparición en un capítulo del programa: “Sí, yo soy el de ese video. Claro, yo actué ahí", dijo en el video.

En la grabación también expone acusaciones que ha recibido, en donde otros usuarios reniegan sobre la credibilidad del programa y lo cuestionan por participar en el mismo, siendo actor.

"Mucha gente me dice “no, ya yo no quiero seguir viendo ese programa porque todo es mentira”. Otra gente me dice que por qué yo como actor me presto para hacer una cosa de esas. Es que yo soy actor, yo vivo de eso. Además, La gran mayoría de los casos son casos reales, pero los protagonistas no se atreven a ir a exponer su historia y entonces por eso contratan a los actores", dejó claro.

El actor, también contesto la pregunta más frecuente por los espectadores: ¿Cuánto pagaban?, a lo que el declaró:

"Me pagaron un buen dinero, me pagaron como unos 400 dólares, además de eso me pagaron los billetes de avión obviamente desde Colombia hasta Miami", compartió. "Estuve 4 días en un hotel con todos los gastos pagos: alimentación, hospedaje y viaticos".

Su video de tiktok ha generado interacciones de todo tipo. Incluso, un usuario comentó haber recibido $700.00 dólares por participar en un capitulo que tomó 2 días en ser grabado.

Otra de las caras reconocidas que participó en el programa, es la mexicana Karina Banda, la cual llegó a dramatizar el caso de Margarita, una mujer casada que cayó en el pecado y le fue infiel a su esposo con su instructor de gimnasio.