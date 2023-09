¡Inaudito! Ladrones le pidieron una selfie a Miguel Bosé después de desmantelarle la casa

México/En el mes de agosto, el cantante de 67 años, Miguel Bosé, fue víctima de robo en su casa de Ciudad de México por delincuentes que lo mantuvieron atado junto a sus dos hijos y a personal doméstico por más de dos horas.

El hecho se dio a conocer mediante la cuenta personal del propio artista en Instagram, con un post donde detallaba que diez sujetos armados habían irrumpido en su residencia para robar todo. Incluido sus carros, cajas fuertes y otros artículos de valor.

Hasta hace poco, durante una entrevista en el programa español "El Hormiguero", el intérprete de Bandido, confesó todo lo que pasó durante esa terrible noche.

Bosé explicó que alrededor de las 10:30 pm se disponía a dormir y fue entonces cuando unas horas después sintió que lo despertaron de manera brusca, abrió los ojos y ya le estaban apuntando con una pistola a la cara.

"Estábamos ya dormidos y de repente me despierta alguien. Abro los ojos y veo caras que no conozco y estaba encañonado con una pistola. Estábamos todos rodeados de gente armada hasta los dientes con metralletas y artillería pesada muy grande", aseguró.

El robo estuvo dirigido por una mujer y hubo algunos empujones entre ellos e insultos hacia él. Bosé, detalló que lo ataron con los cordones de sus zapatillas.

El cantante recalcó que en ningún momento hubo violencia física y los asaltantes incluso aceptaron mantener a los niños juntos en un cuarto, mientras él los llevaba a las cajas fuertes.

Sin embargo, hasta ese momento ninguno de los delicuentes lo había reconocido. Minutos después la historia tomó un giro inesperado cuando uno de los ladrones se lo quedo viendo por varios minutos y se dio cuenta de quién era él.

Y entonces pasó algo que lo dejó perplejo, el jefe de la banda se quitó la máscara y le grito a los demás: “Chavos, es Miguel Bosé”, relató.

"En un determinado momento, se me queda el jefe mirando y dice: Chavos, es Miguel Bosé. Se quitó la máscara y me dijo que era mi fan y que México era un país maravilloso. Yo le dije que entonces teníamos que llevar las cosas por buen camino o se acababan los conciertos. Incluso un miembro de la banda me pidió una selfie”.

Fue entonces cuando Bosé supo que la situación no pasaría a mayores y luego de dos largas horas y de llevarse absolutamente todo lo que quisieron, los hombres huyeron. La policía llegó algunos minutos después y al día siguiente el cantante presento una denuncia que aún sigue abierta.