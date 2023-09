Aracely Arámbula explota contra Luis Miguel | 'No paga la pensión de sus hijos desde hace 3 años

México/La actriz Aracely Arámbula, arremetió nuevamente contra Luis Miguel y se refirió a la relación inexistente por parte del reconocido artista con sus hijos Miguel y Daniel, que no manejan comunicación constante con su padre desde hace varios años.

Aracely también afirmó sentir desagrado por el que fue su esposo en algún momento, ya que su imagen de figura paterna se ha deteriorado por completo. Incluso, se refirió al mexicano como una persona egocéntrica que no se esfuerza por desarrollar un vínculo con los menores.

Durante una corta entrevista en la alfombra roja de la obra teatral “Vaselina”, la actriz que dio vida a "La Patrona", aseguró que el cantante no aporta para la manutención de sus hijos desde hace 3 años y lo tildó como un “deudor alimentario”.

“Así como sale ese sol enorme, tan grande como su ego, ojalá que así de grande sea el corazón para sus hijos”, manifestó la actriz cuando le preguntaron sobre Luis Miguel.

Semanas atrás, la exesposa del Sol de México ya había hecho comentarios en contra del cantante por el mismo tema: “Si él tiene esa consciencia, los tiene que buscar, que no esté esperando que lleguen al concierto como cuando truena los dedos y están ahí todos. Es deudor alimentario, pero yo estoy tranquila con mi vida. Trabajo mucho y no me hace falta nada para mantenerles. Es una responsabilidad, una obligación y un derecho de mis hijos Mi puerta siempre ha estado abierta, no tengo que estar yo”, expresó.

De acuerdo con el abogado de la actriz, la demanda por pensión alimenticia se interpondría en cuanto el cantante inicié su gira en varias ciudades de México. Ella estaría pensando en solicitar parte de los recursos que Luis Miguel genere en dicho tour para cubrir la manutención que no reciben sus hijos desde el 2019.

En mayo se publicaron fotografías de Luis Miguel al lado de las hijas de su actual pareja, Paloma Cuevas. Las imágenes lo mostraban acompañando a las pequeñas al colegio y varias publicaciones elogiaban esta actitud de "buen padrastro".

Por otro lado, Aracely aseguró que siempre tiene la disposición de coordinar encuentros entre los menores y su padre. Sin embargo, el interés por parte de Luis Miguel es invisible.