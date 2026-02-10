Entre historia y pasiones: TVN presenta en exclusiva ‘Imperdonable, Corazón Negro’

El emblemático Arco Chato se convirtió anoche en el epicentro del entretenimiento turco con el lanzamiento oficial de la nueva gran apuesta dramática de TVN.

Ciudad de Panamá/El Club de Noveleras de TVN se tomó el histórico Arco Chato para una velada especial: el preestreno exclusivo del primer capítulo de "Imperdonable: Corazón Negro", la producción que promete adueñarse del prime time panameño.

Una historia de traición y venganza

La trama, que ya genera altas expectativas entre los seguidores del género, gira en torno a una premisa desgarradora: dos hermanos gemelos son abandonados por su madre, quien años más tarde regresa a sus vidas, pero no con intención de redimirse, sino con un oscuro plan de venganza.

Este drama polémico promete giros inesperados y una carga emocional que mantendrá a los televidentes al borde del asiento.

El veredicto de las fanáticas

Las asistentes al evento, miembros fieles del Club de Noveleras, no ocultaron su entusiasmo tras ser las primeras en ver el primer episodio de este drama turco en primicia.

“Espectacular, esto ha sido para mí una experiencia muy encantadora”, señaló una de las invitadas, reflejando el sentir de un público que ya cuenta los días para el gran estreno en pantalla abierta.

Con este evento, TVN reafirma su liderazgo en la programación de novelas de alto impacto, trayendo historias internacionales que conectan con la pasión del público local.

Con información de Jessica Román