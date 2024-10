Hombre creyó que tenía cáncer y cuando lo operaron descubrieron un juguete que llevaba 40 años atorado en su pulmón

Un resfriado recurrente llevó a Paul Baxter, un hombre de 50 años a buscar atención médica, pues le parecía exagerado llevar un año entero sintiéndose enfermo y con una flema inexplicable. Baxter, trabajador postal británico, había sido un fumador empedernido casi toda su vida y ya había sido tratado por varias enfermedades respiratorias, pero ahora los médicos sospechaban que podría ser mucho peor.

Después de varios análisis y tras someterse a una radiografía, las imágenes revelaron una masa misteriosa en uno de sus pulmones, lo que rápidamente encendió las alarmas entre los especialistas que apuntaron a un posible tumor cancerígeno.

La tos no cesaba y el malestar no lo dejaba descansar. Cuando decidió ir a la clínica, el diagnóstico preliminar fue aterrador: aquella masa reflejada en los rayos X no daba espacio a la duda. Los síntomas coincidían con los de un cáncer pulmonar avanzado, por lo que Paul sintió como un balde de agua fría cuando le dieron la noticia.

Sin tiempo que perder, el hombre fue sometido a un procedimiento conocido como broncoscopia, una exploración de las vías respiratorias en busca de la misteriosa masa. Lo que nunca imaginaron era encontrar un objeto de plástico que llevaba tanto tiempo dentro del pulmón que hasta parecía formar parte de él. Nada más llegar al lugar donde se suponía que estaba el dichoso "tumor", los médicos observaron en la pantalla algo pequeño, de color mostaza, que se había alojado en sus vías respiratorias.

De acuerdo con un informe del British Medical Journal (BMJ), revista donde fue publicado el caso, los médicos tenían fuertes sospechas de que el paciente, un fumador de larga data, tenía un tumor, pero cuando extirparon la masa descubrieron que era un "cono de tráfico" de Playmobil que llevaba 40 años en su pulmón.

Cuando Baxter despertó y le contaron lo que en realidad encontraron en su pulmón, se sorprendió y recordó que cuando tenía 7 años inhaló por accidente el pequeño juguete y por alguna razón inexplicable, permaneció oculto y encapsulado en su pulmón hasta el día de la broncoscopia. Nadie entendía cómo había llegado hasta ahí ni cómo pudo haber permanecido por cuatro décadas sin causar problemas de salud.

"Yo hacía lo que hacen todos los niños. Me comía mis juguetes. Debí tenerlos en la boca y se me fueron por la tráquea. Pero no recuerdo haber sentido nada", contó Baxter y agregó: "Estuvo allí parado durante 40 años. Tuve neumonía cuando tenía 18 años y no detectaron nada. Estuve hospitalizado en 2004 con un absceso cerebral y me hicieron una resonancia magnética, pero tampoco detectaron nada".