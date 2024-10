Imane Khelif, la boxeadora hiperandrógina que ganó el oro en París se convierte en estrella de la moda

Tras su victoria en los Juegos Olímpicos de París 2024, donde se coronó campeona en la categoría de 66 kg, la boxeadora Imane Khelif se ha convertido en toda una referente en el mundo de la moda. Recientemente, fue invitada a la Semana de la Moda de Milán, donde asistió al desfile nocturno de Bottega Veneta, sorprendiendo a todos con su presencia y estilo.

Su victoria en París no solo le otorgó la medalla de oro, sino que también la posicionó como una de las mejores boxeadoras del mundo. Sin embargo, su camino no estuvo exento de desafíos. Durante los Juegos Olímpicos de París, enfrentó una controversia significativa cuando fue acusada falsamente de ser transgénero después de su pelea con la italiana Angela Carini, quien tras 46 segundos de haber iniciado el combate se retiró, negándose a darle la mano de la argelina. La italiana alegó que el combate no fue justo, insinuando que Khelif poseía una "ventaja competitiva" sobre otras boxeadoras.

A lo largo del evento, la boxeadora tuvo que lidiar con rumores infundados sobre su identidad de género. Las redes sociales explotaron con mensajes de odio, incluidas críticas de figuras públicas como Elon Musk y la escritora J.K. Rowling, quienes la acusaron de ser un "hombre golpeando a una mujer bajo la excusa del deporte". La controversia surgió debido a una condición médica llamada hiperandrogenismo, que provoca en las mujeres que la padece niveles elevados de hormonas masculinas en su cuerpo involuntariamente.

Khelif, firme y decidida, defendió su participación afirmando: "Soy una mujer como cualquier otra. Nací mujer, viví como mujer y competí como mujer. No hay ninguna duda sobre eso".

Pese a la ola de críticas y odio a la que se vio expuesta en las redes sociales, Khelif demostró una resiliencia admirable. En Argelia fue recibida como una verdadera heroína y la boxeadora utilizó la exposición para educar al público sobre el hiperandrogenismo, defendido su derecho a competir como mujer. Su valentía y determinación han inspirado a muchos, y ha recibido el apoyo de sus compatriotas y de la comunidad internacional.

Tras la vorágine mediática de los Juegos Olímpicos, la imagen comercial de la boxeadora no ha hecho más que crecer y de los cuadriláteros ha pasado a las pasarelas de moda. Khelif debutó en la Semana de la Moda de Milan como invitada de honor en el desfile de Bottega Veneta, donde compartió asiento con celebridades como Kendall Jenner, Julianne Moore y Michelle Yeoh.

Luciendo un conjunto de la colección otoño 2024 de la firma, Khelif demostró que su versatilidad no se limitaba al boxeo, sino que también podía brillar en la alta costura. Este evento marcó el inicio de una nueva faceta para la deportista, quien ha comenzado a ganar seguidores en redes sociales como influencer. Su presencia en Instagram ha crecido significativamente, donde comparte momentos de su vida personal, entrenamientos y colaboraciones con marcas de moda.

🌟 🇩🇿 Imane Khelif, invitée d'honneur de la Fashion week à Milan avec Asap Rocky. Ce samedi, la championne olympique algérienne a été conviée à l'événement organisé par la célèbre maison de couture Bottega Veneta. C’est la nouvelle Îcone mondiale 🌍 pic.twitter.com/22Ax6M6fXR — Generasonrap (@generasonrap) September 22, 2024

*Parte del contenido de esta nota fue elaborado con IA*