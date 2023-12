¡Impactante! Joven italiano graba el momento en que un tiburón le arranca la pierna

Un impactante video se ha hecho viral en las redes sociales tras mostrar el momento exacto en que un tiburón le arranca la pierna a un joven italiano

Matteo Mariotti, estudiante de biología marina de 20 años que estudia en Australia, publicó el viernes un video con imágenes desgarradoras que lo muestran luchando por alcanzar la superficie mientras un tiburón intenta sumergirlo bajo el agua en una playa remota frente a la costa de Queensland.

Después de una larga lucha, Matteo emerge del agua pidiendo a gritos ayuda mientras intenta desesperadamente llegar hasta la orilla. Rápidamente, Tommaso Agosti, uno de sus amigos que se encontraba mirando horrorizado el ataque del tiburón logró alcanzarlo y lo sacó en medio de una gran mancha de sangre que cubría el agua, solo para confirmar que el tiburón había destrozado la pierna de Matteo.

Agosti, un instructor profesional de buceo intenta calmar a Matteo que sigue gritando "ayuda, ayuda", al tiempo que le realiza un torniquete en la pierna para evitar que el joven estudiante se desangre.

"Tommaso me llevó en hombros hasta la camilla y el helicóptero me llevó inmediatamente al hospital de Brisbane", dijo Matteo a la Gazetta di Parma. Lamentablemente, los especialistas no pudieron salvar su pierna, por lo que fue amputada debajo de la rodilla.

“Nunca pensé que sobreviviría a ese monstruo", escribió sobre el ataque del tiburón, asumiendo que tendría que decir adiós. Tommaso me salvó la vida”, dijo sobre su amigo.

Matteo Mariotti, un estudiante de biología marina de 20 años, originario de Parma, al norte de Bolonia, estaba practicando snorkel en 1770 Beach, a 130 kilómetros al sur de Gladstone, cuando fue atacado por un enorme tiburón. Mariotti contó que comenzó a filmar porque dudaba que sobreviviría al ataque.

En declaraciones al periódico italiano Gazetta di Parma, Mariotti dijo que había ido a la playa después de que le informaran que su abuelo Giovannai había muerto. “Necesitaba relajarme y pensé en darme un baño no lejos de la orilla, pero después de unos pasos en el agua sentí un dolor terrible en un pie”.

Ese fue el comienzo del horroroso ataque. El joven explicó que el tiburón envolvió toda su pierna y comenzó a arrastrarlo hacia afuera. “Traté de ensanchar esa boca tan grande y con dificultad liberé mi pierna, aunque de rodilla para abajo noté que no quedaba nada”.

Luego comenzó a nadar frenéticamente de regreso a la orilla cuando comenzó a filmar. La grabación es muy errática y gran parte está bajo el agua, pero cuando Mariotti llega a la playa se puede ver sangre en el agua.