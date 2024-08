¡Héroe! Pizzero le acomoda tubo de traqueotomía a un joven que no podía respirar y le salva la vida

Alrededor de las 5:00 p.m., mientras se encontraba en su turno, enfrentó una situación crítica cuando Manuel Salinas, un joven de 23 años, se acercó al mostrador con problemas graves para respirar.

La cánula de la traqueotomía de Salinas se había desplazado, impidiéndole respirar adecuadamente.

Sergio, que había decidido quedarse más tiempo en el local, estaba realizando tareas rutinarias cuando Manuel llegó desesperado, señalando su cuello y explicando que no podía respirar: “Me había quedado una hora más atendiendo en el local, fue de casualidad, pero justo me quedé”, explicó Sergio a la prensa.

El joven estaba en una situación crítica y había intentado sin éxito obtener ayuda de otros, quienes se habían mostrado reticentes debido al aspecto del problema: “Por suerte no había nadie en el local y lo pude atender rápido. Me había dicho que mucha gente no lo quiso ayudar por desconfianza, desconocimiento o simplemente por impresión,” indicó Sergio, quien también es un aficionado al fútbol y la música.

Con rapidez y calma, Sergio ajustó la cánula en su lugar: “Si esto se demoraba cuatro o cinco minutos más, le tenía que practicar RCP. Cuando pasa bien la cánula, es como que él exhala de golpe y ahí me dice: ‘Gracias, me salvaste la vida’,” relató Sergio, claramente aún impactado por el evento.

Manuel pudo finalmente recuperar su respiración y se sentó a descansar frente al local. En un gesto de gratitud, pidió un abrazo a su salvador, un momento que quedó registrado en un video que se ha hecho viral. Después del incidente, Manuel regresó con su madre para expresar su agradecimiento, aunque Sergio ya había terminado su turno: “Charlamos por las redes. También esto sirve para que se visibilice su situación, a él lo atropellaron y el culpable sigue manejando como si nada”, señaló Sergio.

El acto de valentía de Sergio no pasó desapercibido entre los clientes del local, quienes le comentaron sobre su aparición en los medios: “Por lo menos salimos por una buena causa” concluyó Sergio, quien sigue reflexionando sobre el impacto de su intervención.

Sergio Piro, con humildad y emoción, compartió: “Es muy fuerte que te digan eso, y aparte que te digan que nadie lo quería ayudar porque les daba impresión. A mí no me entraba en la cabeza no hacerlo. Chabón, no estás respirando, ¿cómo no te voy a ayudar?”.