El misterio que rodea la muerte de influencer colombiana hallada muerta en su propia casa ¿La asesinaron?

La comunidad de Jesús María, Santander, en Colombia, y miles de seguidores de redes sociales se encuentran sumidos en la conmoción tras la inesperada muerte de Yeni Ariza, una de las figuras centrales del grupo de comedia familiar "Los Patojos".

Con apenas 45 años, Yeni fue hallada sin vida el 26 de agosto en su hogar, ubicado en la finca La Palma de la vereda Arciniegas.

Yeni, reconocida por su carisma y humor, fue descubierta en su casa por su esposo, Gildardo Ortiz. Su cuerpo, según las autoridades, estaba suspendido de una viga del techo, lo que generó de inmediato una serie de dudas sobre las circunstancias de su fallecimiento.

En medio del dolor, su hijo, Andrés Ortiz, se dirigió a los seguidores de Los Patojos en un video profundamente emotivo, donde expresó su desconsuelo y desconcierto: "Querida familia, no sé qué pasó con mi mamá, apareció muerta. Me acaban de llamar a decirme que mi mamá se murió, no sabemos cómo, no sé qué le hicieron. Ayer estábamos grabando lo más de bien y hoy no está. Qué golpe tan duro, ella estaba lo más de contenta, no sé qué pasó, la mataron".

Este mensaje, cargado de tristeza, ha resonado fuertemente entre los seguidores de la familia, quienes han inundado las redes sociales con expresiones de solidaridad y apoyo. El dolor de la pérdida se ha intensificado al conocer que el último video protagonizado por Yeni, titulado "Cuando tu mujer no está en la casa" y publicado apenas unos días antes de su muerte, presenta una situación que ahora parece premonitoria: Yeni, interpretando a una mujer enferma, es llevada al hospital por su esposo mientras su familia intenta sobrellevar la vida sin ella.

A pesar de que las primeras investigaciones sugieren que podría tratarse de un suicidio, la familia de Yeni ha manifestado su escepticismo. El hallazgo de un cuaderno con un mensaje escrito por Yeni, en el que se disculpaba con su familia, ha generado más preguntas que respuestas, ya que la familia no cree que ella haya tomado esa decisión por su cuenta.

El caso ha tomado un giro aún más oscuro tras las declaraciones de Alexandra Vidente, una médium popular en TikTok, quien aseguró que Yeni no se quitó la vida, sino que fue asesinada.

"Desde ayer ya les tenía una respuesta: no lo hizo ella, le quitaron la vida y el culpable es un hombre, un hombre allegado a ella. Y les va a sorprender, porque yo les quiero decir que nada de esto es personal. Y yo soy vidente y capaz lo que voy a decir no les va gustar escucharlo, pero yo veo culpable al hombre, al esposo, al hombre que compartía con ella el amor entre comillas… que compartía esa fama de influencer porque ella hablaba con otra persona. En lo oculto, había celos de por medio", afirmó la vidente en uno de sus videos, que ha desatado un intenso debate en las redes.

Estas declaraciones han polarizado a la opinión pública. Mientras algunos insisten en que las autoridades deben investigar más a fondo, otros consideran que las declaraciones de la vidente solo complican un caso ya doloroso y confuso.

En las redes sociales, uno de los hijos de Yeni compartió un mensaje desgarrador, acompañado de la última foto familiar tomada antes de que la tragedia golpeara sus vidas: "La partida de nuestra madre no puede quedar impune, les pedimos que nos ayuden y que investiguen, oren por ella". Este llamado ha movilizado a muchos de sus seguidores, quienes también exigen respuestas y justicia para una mujer que, a través de su humor, logró conectar con miles de personas.

La muerte de Yeni Ariza ha dejado un vacío irreparable en su familia y ha sacudido a la comunidad que encontró en Los Patojos un reflejo de la vida rural colombiana, un espacio de alegría en medio de tiempos difíciles.

A medida que las investigaciones avanzan, la esperanza de todos es que la verdad salga a la luz, y que se haga justicia para una mujer cuya vida y legado dejaron una huella imborrable.