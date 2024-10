Integrantes de One Direction devastados por la trágica muerte de Liam Payne en Argentina

Los integrantes de la banda británica One Direction expresaro su dolor por la muerte de su excompañero Liam Payne al caer del tercer piso de su habitación de hotel en Buenos Aires, donde según la fiscalía argentina había "destrozos", alcohol y presuntos estupefacientes. "Estamos completamente devastados con la noticia", dice un mensaje firmado por Niall Horan, Harry Styles, Louis Tomlinson y Zayn Malik, los integrantes de One Direction, en Instagram.

Separadamente, la superestrella Styles escribió que extrañará "siempre" a su compañero de banda, al destacar que la mayor alegría de Payne era "hacer felices a los demás". Los tributos al músico de 31 años se multiplicaban en el mundo. La cantante Rita Ora interrumpió un concierto diciendo no podía "cantar ahora", el DJ Steve Aoki escribió que lo echaría de menos y las bandas Backstreet Boys y NSYNC se sumaron al duelo colectivo en las redes sociales, así como las celebridades Camila Cabello, Halsey y el guitarrista de los Rolling Stone, Ronnie Wood.

En tanto, en el emblemático Obelisco de Buenos Aires, un centenar de "directioners", como se conoce a las fans de la banda, despidieron a Payne el jueves con flores y canciones. La mayoría veinteañeras, algunas llevaron camisetas alusivas, lloraban y encendían velas por su ídolo de adolescencia. "Entender el contexto de cómo se fue es muy duro", dijo una fanática de 24 años. "Te conmueve muchas cosas porque creciste con ellos y que ahora ya no esté uno de la banda te choca".

Payne murió el miércoles poco después de las 5:00 de la tarde (hora local) al caer desde el balcón de su habitación a un patio trasero del hotel. Antes, empleados del lugar habían solicitado ayuda al servicio de emergencias por un huésped que estaba "sobrepasado de droga y alcohol" y del que temían que hiciera "algo que ponga en riesgo su vida", según la grabación de pedido de auxilio filtrado a la prensa.

Los fans también acudieron durante todo el día el jueves, como lo hicieron desde que se conoció la noticia, para dejar cartas, rosas y fotos en la acera. "Descansa en paz" o "me acompañaste siempre", decían algunos carteles. "Hubiese estado bueno que buscara más ayuda", comentó allí Noel Helguera, de 20 años. "Sería bueno que la gente se cuide con ese tema (de las drogas), porque es 'heavy'".

Politraumatismos

La justicia argentina inició una investigación por "muerte dudosa", consignó la fiscalía a cargo, al agregar que el músico parecía encontrarse a solas al momento de la caída y atravesar "algún tipo de brote producto del abuso de sustancias". Por la posición en la que quedó el cuerpo y las lesiones, "se presume que Payne no adoptó una postura refleja para protegerse y que pudo haberse precipitado en un estado de semi o total inconsciencia". El cuerpo presentaba "politraumatismos, hemorragia interna y externa", según el reporte que consignó 25 lesiones.

La familia se dijo devastada. "Liam vivirá siempre en nuestros corazones y lo recordaremos por su alma amable, divertida y valiente", sostuvo en un comunicado. El primer ministro británico, Keir Starmer, les expresó a través de su portavoz sus "sinceras condolencias".

Se esperaba que tres trabajadores del hotel y dos mujeres que estuvieron en la habitación con el músico, pero que se retiraron antes del hecho, testifiquen ante la justicia. La prensa divulgó fotos atribuidas a su habitación en la que se ve una mesa con restos de polvo blanco, papel de aluminio, un encendedor y el envoltorio de un jabón, además de un televisor destrozado.

La fiscalía dio cuenta de que los policías "hallaron en el interior de la habitación sustancias que a simple vista -y a la espera de la confirmación de las pericias- se trataría de estupefacientes y bebidas alcohólicas, así como también varios objetos y mobiliario destrozados".

Banda sensación

El 2 de octubre, Payne asistió a un concierto de su excompañero de banda Niall Horan en Buenos Aires. One Direction surgió en 2010 cuando los entonces adolescentes Payne, Horan, Harry Styles, Louis Tomlinson y Zayn Malik se presentaron en el concurso de la TV británica "The X Factor". En 2016, el grupo anunció que haría una pausa indefinida, pero que no se separaría.

Payne anunció que trabajaba en un álbum ese mismo año. Su sencillo "Strip that Down" alcanzó el número tres en las listas en Reino Unido y 10 en el listado de Billboard en Estados Unidos. En 2019 lanzó su álbum "LP1".

Nacido el 29 de agosto de 1993, estuvo en "The X Factor" dos veces solo, antes de unirse a la banda que catapultó su carrera. En los últimos años había hablado abiertamente sobre su lucha contra el alcoholismo.