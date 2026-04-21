Isabel II: Familia Real británica tira la casa por la ventana en el centenario de la icónica soberana

El rey Carlos III rindió homenaje este martes a su “querida mamá”, la fallecida reina Isabel II, en un emotivo mensaje en video con motivo de lo que habría sido su centenario.

La monarca, quien falleció en septiembre de 2022 a los 96 años tras siete décadas en el trono, fue recordada por el soberano británico como una figura “constante, inquebrantable y totalmente dedicada al pueblo al que sirvió”.

“Me atrevo a pensar que muchos aspectos del mundo actual la habrían perturbado profundamente, pero me reconforta su fe en que el bien siempre prevalece y en que un nuevo amanecer nunca está lejos en el horizonte”, expresó Carlos III, de 77 años.

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El monarca también evocó las palabras pronunciadas por la entonces princesa Isabel a los 14 años en su primera transmisión pública, cuando aseguró que cada persona puede aportar su granito de arena para “hacer del mundo del mañana un lugar mejor y más feliz”, una convicción que, afirmó, comparte plenamente.

Este homenaje coincide con la presentación de un monumento conmemorativo dedicado a la reina Isabel II, que incluirá una imponente estatua de bronce inspirada en un retrato realizado en 1954 por el artista italiano Pietro Annigoni. La figura, que supera los siete metros de altura junto a su pedestal, será instalada en el parque real de St. James, cerca del Palacio de Buckingham en Londres.

El conjunto también contará con una escultura más pequeña del príncipe Felipe, duque de Edimburgo, representado en uniforme naval, en homenaje a su papel como consorte de la reina.

Diseñado por el reconocido arquitecto británico Norman Foster, el memorial incorporará jardines y un puente transparente, concebido como una metáfora visual de la tiara que Isabel II lució en el día de su boda.

Paralelamente, en el Palacio de Buckingham se inauguró la exposición “Queen Elizabeth II: Her Life in Style”, una muestra que reúne cerca de 300 piezas del vestuario de la soberana, destacando la dimensión diplomática y simbólica que la reina otorgaba a su imagen pública.

La exhibición, ubicada en la Galería del Rey, incluye desde vestidos de gala de diseñadores como Cristóbal Balenciaga hasta atuendos utilizados durante sus embarazos, uniformes militares de la Segunda Guerra Mundial y una amplia colección de sombreros, elemento icónico de su estilo.

Abierta hasta el 18 de octubre, la muestra ha agotado sus entradas para el mes de abril y se ha convertido en un atractivo imperdible para admiradores de la monarquía británica y amantes de la moda.

Con datos de AFP