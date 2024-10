J-Hope de BTS termina su servicio militar en Corea del Sur

La megaestrella del k-pop J-hope, de la banda BTS, concluyó sus 18 meses de servicio militar obligatorio, y exaltó el "sacrificio" de los soldados que le brindan seguridad a Corea del Sur. Aficionados que llegaron a saludarlo lloraban de alegría ante su regreso al mundo del espectáculo.

Los siete integrantes de una de las bandas más populares del mundo han estado en pausa desde 2022 debido a su servicio militar, exigido a todos los hombres surcoreanos de menos de 30 años debido a las tensiones con Corea del Norte. J-Hope, principal bailarín del grupo, salió de los portones de la base militar en la ciudad de Wonju, en el centro de Corea del Sur, y abrazó a su compañero de banda Jin, quien completó su servicio en junio, antes de saludar a periodistas y seguidores.

"Durante el último año y seis meses, vi que muchos soldados en el ejército hacen grandes esfuerzos y sacrificios por proteger el país", declaró el artista. "Muchas gracias por esperarme, aprecio profundamente el fuerte apoyo y amor que han mostrado", declaró a los aficionados antes de subir a un vehículo.

Los fanáticos del grupo colgaron afiches coloridos frente a la base para darle la bienvenido a la estrella. "El sol finalmente brilla sobre ARMY", se leía en un banner frente a la base, una referencia al colectivo de seguidores de BTS. Las autoridades habían pedido a los aficionados no llegar a la base por motivos de seguridad, pero la mañana del jueves había unos 50 admiradores, incluidos algunos de China y Brasil.

Fernanda Polo, una influencer brasileña radicada en Seúl, dijo que esperó a J-hope desde las cinco de la madrugada. "Casi me muero cuando lo vi", contó Polo a la AFP, mostrando una mano que todavía temblaba de emoción. Su amiga Theana, una asistente de vuelo, comentó que viajó a Corea del Sur solo para ver a J-Hope. Dijo que era "muy emotivo" estar en presencia de su héroe, aunque fuera por unos momentos.

BTS o Bangtan Sonyeondan, es uno de los grupos de K-pop más exitosos y populares de la historia de la música. Formado en 2010 por siete jóvenes surcoreanos: Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook.

BTS es el grupo musical con mayores ventas en la historia de Corea del Sur según Circle Chart, con más de treinta millones. Su álbum Map of the Soul: 7 es el disco más vendido en ese país, así como el primero del que se comercializaron cuatro y cinco millones de copias. También es el primer artista de habla no inglesa en dar un concierto —con todas las entradas agotadas— en el mítico estadio de Wembley en Inglaterra. Ha recibido numerosos reconocimientos, incluyendo múltiples American Music Awards, Billboard Music Awards, Golden Disc Awards y cinco nominaciones en los premios Grammy. Además, la Federación Internacional de la Industria Fonográfica (IFPI) lo nombró artista global del año en 2020 y 2021.

Pese a su éxito, el grupo debió poner en pausa su carrera musical para que todos sus miembros cumplieran con el servicio militar que en Corea del Sur es obligatorio para todos los varones sanos menos de 28 años. El primero en enlistarse fue Jin, en diciembre de 2022, posteriormente le siguió J-Hope que se enlistó en abril de 2023. Se espera que el resto del grupo cumpla con sus deberes militares en los próximos años. Se estima que BTS volverá como grupo en 2025.