Actor de 'Dawson’s Creek' se quiebra al hablar del cáncer colorrectal que padece

James Van Der Beek compartió públicamente su experiencia tras ser diagnosticado con cáncer colorrectal, una enfermedad que lo tomó por sorpresa y lo llevó a revaluar su vida, sus prioridades y su visión del futuro.

La noticia llegó tras una colonoscopía rutinaria. James, quien siempre había mantenido un estilo de vida saludable, jamás imaginó que su diagnóstico cambiaría el rumbo de su vida. “Estaba en una condición cardiovascular increíble, comiendo lo que pensaba que era saludable”, explicó, describiendo el momento como “una pesadilla de la que no podía despertar”.

Sin embargo, en medio del desconcierto, encontró fuerza en su esposa, Kimberly Van Der Beek. En una entrevista emotiva con Good Morning America, James no pudo contener las lágrimas al hablar de ella: “Ella realmente me enseñó lo que es el amor incondicional”, confesó. Este apoyo inquebrantable se convirtió en el eje de su recuperación emocional, dándole el espacio para enfrentar sus miedos y aprender a aceptar ayuda.

Para James, este proceso no solo puso a prueba su fortaleza física, sino también su capacidad de abrirse emocionalmente. “Soy alguien que siempre trató de hacer todo por los demás sin pedir ayuda, y esto me ha puesto en una posición donde he tenido que pedir y recibir ayuda”, compartió. A través de su familia, el actor descubrió un sentido renovado de gratitud, describiendo el apoyo de sus seres queridos como un faro en medio de la tormenta.

A pesar de los desafíos, James ha encontrado oportunidades para crecer: “Haré cambios que nunca hubiera hecho de otra manera, y miraré atrás en 30 años y diré: gracias a Dios que esto ocurrió”, reflexionó. Entre risas, también admitió que, aunque la mayor parte del tiempo se enfocó en lo positivo, hubo momentos de vulnerabilidad: “El 90% del tiempo me enfoqué en el presente y en cómo esto podía ser algo positivo para mí. El otro 10% fui un desastre, llorando y aterrorizado, lo cual creo que es un buen porcentaje”.

El actor aprovechó la visibilidad de su historia para subrayar la importancia de la detección temprana del cáncer colorrectal, especialmente en personas jóvenes y aparentemente saludables. Según él, la incidencia de esta enfermedad se ha duplicado desde los años 90, lo que refuerza la necesidad de chequeos regulares. Como parte de este compromiso, participó en el programa The Real Full Monty, una iniciativa televisiva que promueve la detección temprana del cáncer a través de actuaciones grupales.

Además, decidió compartir su experiencia públicamente, no solo para tomar el control de su historia tras enterarse de que un tabloide planeaba divulgar la noticia sin su consentimiento, sino también para ayudar a otros: “Pensé que compartiendo esto podía hacer algo bueno, especialmente con mi tipo de cáncer. Mientras más pueda correr la voz para que la gente se haga pruebas, mejor”, afirmó.

A pesar de los momentos oscuros, concluyó su relato con optimismo, agradeciendo las lecciones que este año le ha dejado. “Si puedo evitar que alguien pase por lo que yo pasé este último año, lo haré”, expresó. Su historia no solo destaca la importancia del cuidado de la salud, sino también el poder del amor, la familia y la capacidad de encontrar luz incluso en las experiencias más difíciles.

Quién es James Van Der Beek

James Van Der Beek, conocido por interpretar a Dawson Leery en la icónica serie Dawson’s Creek, ha tenido una carrera multifacética en la televisión, el cine y más recientemente en la producción. Nacido el 8 de marzo de 1977 en Cheshire, Connecticut, Van Der Beek mostró interés por la actuación desde temprana edad, debutando en el teatro universitario mientras estudiaba en Drew University.

La gran oportunidad llegó en 1998 cuando protagonizó Dawson’s Creek, creada por Kevin Williamson. La serie, que abordaba las complejidades de la adolescencia y las relaciones interpersonales, convirtió a Van Der Beek en un ícono de la cultura pop de los años 90. La producción duró seis temporadas y se convirtió en un fenómeno global. La interpretación de Dawson, un aspirante a cineasta idealista, no solo le ganó el cariño del público sino también varias nominaciones a premios, consolidando su lugar como una de las estrellas jóvenes más importantes de la época.

Tras el final de la serie en 2003, Van Der Beek exploró papeles más diversos. Entre sus proyectos cinematográficos destaca Varsity Blues (1999), un drama deportivo que fue un éxito en taquilla. También participó en películas como The Rules of Attraction (2002), un thriller psicológico que marcó un cambio hacia roles más oscuros.

En televisión, encontró nuevos públicos en series como Don’t Trust the B---- in Apartment 23 (2012-2013), donde se interpretó a sí mismo en un papel satírico. También apareció en programas como Criminal Minds, How I Met Your Mother, y CSI: Cyber. Más recientemente, protagonizó What Would Diplo Do? (2017), una comedia donde nuevamente mostró su capacidad para mezclar humor y autoconciencia.

Su último trabajo incluye proyectos en plataformas digitales y su participación en reality shows como Dancing with the Stars, donde mostró su talento más allá de la actuación, ganándose aún más admiradores.

Con más de tres décadas en el medio, Van Der Beek sigue siendo una figura relevante que mezcla nostalgia con innovación, dejando una huella imborrable en la historia del entretenimiento.