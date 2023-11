Japanese sufre otra recaída y esta nuevamente hospitalizado por un 'derrame silencioso'

Ciudad de Panamá/Japanese, miembro fundador del reconocido "Scare Dem Crew", y uno de los artistas más importante del dancehall panameño, se encuentra nuevamente hospitalizado luego de sufrir un derrame silencioso que puso en peligro su estado de salud y lo obligó a entrar nuevamente al cuarto de urgencias del Hospital Santo Tomás. Pese a la recaída, Japanese se muestra con esperanza de salir pronto y sin perder el entusiasmo que lo caracteriza, pues en un video publicado en su cuenta de Instagram presentó a sus compañeros de habitación.

Esta es la segunda vez que Japa sufre un derrame. El primero llegó en mayo del año por complicaciones derivadas de la diabetes. En aquel momento, el cantante estuvo varios días en coma y terminó con diversas secuelas que le provocaron la pérdida de gran parte de su capacidad para caminar y la movilidad del lado derecho del cuerpo. Esto lo ha mantenido bajo supervisión médica constante y en algunos procesos médicos para evitar más secuelas que afecten por completo su estado físico.

"Arriba de Dios no vive nadie, esta es la maquina que me va a salvar la vida. Yo Japanese, tuve un derrame silencioso pero ya aparte, bueno estoy con Dios y ustedes saben que es lo que es, yo sigo haciendo mi show normal y estoy en el Santo Tomás cuarto piso 14 B", dijo Japanese en un video que publicó en su cuenta de Instagram hace dos dias.

A sus 50 años y recuperándose poco a poco, el artista panameño no se ha alejado de los escenarios y en su cuenta de Instagram se deja ver muy activo haciendo ejercicio con sus particulares atuendos coloridos y con estampados llamativos acompañados de cadenas en oro, que han sido su sello personal desde siempre.

¿Qué es un derrame silencioso?

Según Medline Plus, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, un accidente cerebrovascular isquémico ocurre cuando se interrumpe o se reduce el suministro de sangre a una parte del cerebro, lo que impide que el tejido cerebral reciba oxígeno y nutrientes. No obstante, cuando estos accidentes cerebrovasculares afectan una zona pequeña, puede no haber ningún síntoma y a estos se denominan accidentes cerebrovasculares silenciosos.

Estos son más comunes en las personas que previamente han presentado complicaciones cerebrales. Aunque los síntomas no se vean de manera clara, este tipo de afectaciones pueden complicar a largo plazo diferentes partes del cuerpo. Se puede presentar entumecimiento de la cara o brazos, dificultad para hablar y entender a los demás, dolores de cabeza y problemas para caminar.