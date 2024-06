Actor de Hollywood 'pro Trump' se declara culpable de haber asaltado el Capitolio en 2021

El actor Jay Johnston, quien dio voz al personaje de Jimmy Pesto Sr. en la popular serie animada Bob’s Burgers, aceptó declararse culpable en el caso que el gobierno de Estados Unidos lleva en su contra por su participación en los disturbios que derivaron en el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021.

Te puede interesar: 🔗Hombre salió a buscar nidos de tortugas y encontró pacas enormes de cocaína valorados en 4 millones

Te puede interesar: 🔗Viuda de turista que murió electrocutado en un jacuzzi demanda al resort por homicidio culposo

Johnston fue arrestado en junio de 2023 y acusado de cuatro cargos, incluido desorden civil y entrada a terrenos restringidos. El actor de 55 años acordó declararse culpable solo del cargo de desorden civil a cambio de que se retiraran todos los demás, según declaró una fuente ligada al actor que prefirió mantenerse en anonimato.

De acuerdo con información publicada por el New York Times, los investigadores lograron identificarlo cuando el FBI publicó en redes sociales fotos del asalto al Capitolio, pidiendo ayuda del público para identificar a los sospechosos.

Las autoridades también pudieron identificar al Sr. Johnston en la cámara corporal de uno de los policías y en las imágenes de seguridad, donde se le ve empujando a los agentes y ayudando a los alborotadores a atravesar la entrada de un túnel hacia el Capitolio, según una declaración jurada del FBI. En una parte del video se ve a Johnston dando indicaciones a la multitud para unirse a los disturbios y dando agua a los alborotadores, quienes la usaron para lavarse los ojos.

Además, tres personas que conocen al Sr. Johnston lo identificaron ante los investigadores en las imágenes del Capitolio. Una de esas personas mostró a los investigadores un mensaje de texto enviado por Johnston en el que admitía haber estado en el Capitolio.

Te puede interesar: 🔗Hallan sin vida al vocalista de la banda Crazy Town, famosa por su éxtio mundial 'Butterfly'

Jay Johnston era un habitual de la comedia televisiva que se volvió muy popular en los años 90. Apareció en “Mr. Show with Bob and David” y luego tuvo papeles recurrentes en “The Sarah Silverman Program” y “Arrested Development”. Sus créditos cinematográficos incluyen las películas “El presentador” y “Men in Black II”.

The Daily Beast, un sitio de noticias en línea, informó en diciembre de 2021 que Johnston perdió su trabajo dando voz a Jimmy Pesto Sr. en “Bob's Burgers” después de que se difundieran acusaciones de que había estado en el Capitolio.

El 6 de enero de 2021, una multitud de partidarios del entonces presidente Donald Trump, irrumpió en el edificio del Capitolio de los Estados Unidos en un intento de revertir los resultados de las elecciones presidenciales de 2020. Trump había perdido los comicios ante Joe Biden, pero sus seguidores creían en infundadas teorías de fraude electoral.

El violento suceso resultó en nueve muertos y más de 174 policías heridos. Según el Departamento de Justicia, más de 1,450 personas han sido acusadas en relación con estos eventos, incluidas cerca de 280 personas que ya han sido encarceladas.