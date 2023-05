Karol G posa al natural en portada revista y agradece por el respeto

Cantándole al amor, al desamor, al empoderamiento femenino y a las diferentes experiencias de la vida, la artista colombiana Karol G se ha convertido en una de las artistas más sonadas del momento, para prueba de ello es su más reciente producción discográfica “Mañana Será Bonito” la cual se ha convertido en el primer álbum completamente en español de una artista femenina en llegar al número uno de la lista Billboard 200 en Estados Unidos.

Toda esta fama trae consigo una constante exposición en el foco público para lo cual es necesario tener una personalidad bien definida y mucho temple, de lo cual la “Bichota” no carece, hecho que quedó demostrado cuando a principios de este año la revista GQ publicó la portada que le había realizado a la cantante en donde se podían observar fotografías con notables retoques tanto en su rostro como en su cuerpo. Ante esta situación Karol no se quedó callada, elevando un mensaje de aceptación propia y haciendo público su descontento.

En esta oportunidad otra portada llegó de la mano con la revista “Elle” en donde a través de las diferentes fotografías observamos a la cantante con un sobrio y natural maquillaje, presumiendo su rosa cabellera y portando prendas de diseñador.

Esta colaboración se hizo pública mediante su propia cuenta de Instagram en donde publicó un total de 8 imágenes en modo carrusel, acompañadas con el texto: “Estos días han sido locos, lindos, especiales, y las bendiciones y las oportunidades no dejan de llegar. Gracias, @elleusa por esta invitación para ser la portada, por estas fotos tan lindas, por la admiración y el respeto, y por este día que disfrutamos tanto”.

Además de la sesión de fotos, la revista aprovechó la oportunidad para realizarle una entrevista en donde se conversó del éxito de la carrera musical de Karol y su camino desde sus inicios, recordando como en un principio muchas personas hacían burla de sus deseos de ser cantante y que si no hubiera sido por el apoyo de su familia, ella no estuviera en el lugar donde está este momento, recordando que fueron seis años de lucha la lado de su papá.

En cuanto al éxito que ha supuesto su álbum, Karol si bien no dejó saber si el proceso de composición se dio durante el proceso posterior a su separación con el también cantante Anuel AA, su confesó que había surgido en un momento complicado.

“Nunca me hubiera imaginado que un momento tan oscuro de mi vida, me iba como persona a convertir en lo que soy ahora. La situación me empujó a que tenía que aprender, a que tenía que valorar lo que tenía, a que tenía que encontrar la felicidad en mí más que en otra persona. Creo que eso en realidad es el alma de todo el álbum y lo que ha hecho que sea tan exitoso”, dijo, expresando además que cada persona que se sienta conectada con el álbum se sentirá conectado a ella pues ella solo estaba cantando sobre su vida.