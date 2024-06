Kevin Costner contó por qué se negó a acortar su discurso en el funeral de Whitney Houston

Cuando el actor quiso dar el discurso y le solicitaron que lo acortara, se negó.

Fue una de las ocho personas que hablaron para honrar la memoria de la popular actriz e interprete estadounidense el día de su muerte.

Costner relató en una entrevista en el podcast 'Armchair Expert' con Dax Shepard, que se le solicitó que redujera su intervención.

"He estado trabajando duro en el discurso que quería dar en el funeral de Whitney y traté de resumir todo lo que quería decir sobre ella y lo armé muy bien. Cuando lo estaba leyendo en el funeral, alguien me dijo: 'CNN está aquí, no les importaría si acortaras el discurso porque tienen algunos comerciales', y yo dije: 'Bueno, van a dejar atrás el discurso'. a ellos. Pueden reírse de los comerciales mientras hablo, no me importa'', contó.

Recordó que quería decir todo, empezó y terminó casi 17 minutos después.

Costner intervino por insistencia de Dionne Warwick, prima de Whitney, quien lo convenció de que preparara el discurso.

La profunda amistad entre Costner y Houston comenzó en la grabación de El Guardaespaldas en 1992.

"Creo que nunca olvidaremos el momento en que salió esa canción, Houston cantó la primera parte 'a capella' y musicalmente el mundo nunca volvió a ser el mismo. Tenemos un momento de ella en esa película que nunca olvidaremos, y creo que cuando las películas se hacen mejor, eso es lo que sucede, nunca se olvidan", resaltó Costner.