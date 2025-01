Kourtney Kardashian comparte el secreto para recuperar su figura después de su cuarto hijo

En una reciente entrevista exclusiva con Women’s Health, la estrella de la familia Kardashian compartió su enfoque renovado para recuperar su figura, priorizando su bienestar físico y emocional por encima de las expectativas estéticas.

A los 45 años, Kourtney se muestra más en sintonía con su cuerpo que nunca. La empresaria reflexiona sobre cómo su recuperación fue diferente a la de sus tres hijos mayores: Mason, Penélope y Reign. “Esta vez me siento mucho más en contacto con mi cuerpo”, expresó Kourtney, resaltando que el proceso de recuperación fue más pausado y reflexivo debido a las dificultades previas que enfrentó en su camino hacia la maternidad.

El embarazo de Kourtney con Rocky no fue sencillo. Después de enfrentar cinco ciclos fallidos de fertilización in vitro (FIV) y tres recuperaciones, la llegada de su hijo fue una bendición que vino con desafíos adicionales, incluyendo una cirugía fetal urgente. Sin embargo, esta experiencia reafirmó la decisión de Kourtney de escuchar a su cuerpo y tomarse el tiempo necesario para sanar. “Simplemente, me estoy dando la gracia y el permiso de tomarme mi tiempo”, explicó.

Este enfoque de autoaceptación y paciencia en su recuperación refleja un cambio importante en su perspectiva sobre el bienestar. En lugar de presionarse por alcanzar objetivos físicos específicos, Kourtney ha optado por adoptar hábitos que promuevan su salud general y la conexión emocional con su cuerpo.

Uno de los pilares de su rutina posparto ha sido una actividad simple pero poderosa: caminar. Durante el primer año después de dar a luz, Kourtney incorporó caminatas diarias de hasta seis kilómetros, algunas de ellas incluso dos veces al día. “Me encanta hacerlo con mi familia o amigos; lo hace más agradable”, compartió. Además de ser una actividad accesible y de bajo impacto, caminar es conocido por sus beneficios para la salud mental y física, desde mejorar el estado de ánimo hasta prevenir enfermedades.

Al cumplir un año de Rocky, Kourtney comenzó a integrar ejercicios más exigentes a su rutina. Se enfocó en tres sesiones semanales de entrenamiento de fuerza y dos clases de pilates. Estas actividades, que comparte con su esposo, el músico Travis Barker, no solo ayudan a fortalecer su cuerpo, sino también a cimentar su relación. “Es algo que siempre hemos hecho juntos”, comentó Kourtney, destacando cómo estas rutinas se convirtieron en una manera de afirmarse a sí misma y fortalecer su vínculo con Travis.

Cada vez que va al gimnasio, Kourtney establece metas claras y afirmaciones que la motivan: “Voy a fortalecerme, mamá se va a fortalecer”, dice. Este enfoque la ayuda a transformar su rutina en un momento significativo de autoafirmación, alejándose de la presión estética y enfocándose en su bienestar integral.

La nutrición también desempeña un papel clave en su recuperación. Kourtney comienza sus días con un desayuno lleno de energía, que generalmente incluye un batido vegano preparado por su esposo o una tostada proteica con mantequilla de almendras y plátano. Además, incorpora caldo de huesos cada mañana, una tradición que atribuye a mejorar su digestión y salud articular.

Aunque no sigue una dieta vegana estricta, Kourtney mantiene un equilibrio saludable al compartir cenas sin carne ni lácteos con Travis y sus hijos. Este enfoque hacia la alimentación no solo responde a sus necesidades físicas, sino también a un estilo de vida consciente que busca apoyar su bienestar general.

Kourtney ha sido clara sobre sus prioridades: la salud, la energía y el bienestar. En un mensaje reciente en sus redes sociales, animó a sus seguidores a ser amables consigo mismos y a no dejarse afectar por comentarios externos. “No dejo que los comentarios me afecten”, compartió, destacando la importancia de sentirse bien consigo misma y con el apoyo de su esposo.

Ser un buen modelo a seguir para sus hijos es una motivación constante para Kourtney. “El diálogo interno positivo tiene un reflejo directo en ellos”, señaló, subrayando cómo su enfoque hacia el cuidado personal y el bienestar tiene un impacto directo en su familia.

A través de su experiencia posparto, Kourtney Kardashian ha redefinido lo que significa recuperarse después de ser madre. Con un enfoque centrado en la fuerza, la conexión con el cuerpo y la autocompasión, Kourtney ha demostrado que la maternidad no solo se trata de cuidar a los hijos, sino también de cuidar de una misma. Su viaje es un recordatorio de que la verdadera fuerza proviene de la energía interior, la paciencia y la aceptación, tanto física como emocional.