¡Legalmente soltera! Britney Spears está oficialmente divorciada de Sam Asghari

Según documentos judiciales, el tribunal de California oficializó la disolución del matrimonio, que había comenzado su proceso en agosto de 2023 tras poco más de un año de casados. Britney Spears y Sam Asghari, quienes contrajeron nupcias en junio de 2022, pusieron fin a su relación en términos amistosos.

Asghari presentó la solicitud de divorcio citando “diferencias irreconciliables” como causa de la separación. Gracias a un acuerdo prenupcial sólido, ambos evitaron disputas legales, allanando el camino para un cierre rápido y sin conflictos.

“Fue una bendición compartir la vida con alguien durante tanto tiempo. Las personas crecen, se separan y avanzan”, expresó Asghari en una entrevista reciente. A pesar del final de su relación, el actor subrayó que no alberga resentimientos y que su tiempo con Spears será siempre un capítulo significativo en su vida.

Desde que se anunció la separación, Britney ha enfocado sus esfuerzos en su bienestar emocional y en abrazar una nueva independencia. En un acto simbólico, sorprendió a sus seguidores en octubre al publicar un video en el que afirmaba haberse “casado consigo misma”. En el clip, aparece vestida de novia mientras suena Fields of Gold de Sting, acompañada de un mensaje reflexivo: “El día que me casé conmigo misma… Podría parecer vergonzoso o estúpido, ¡pero creo que es lo más brillante que he hecho!”. Este gesto, aparentemente lúdico, simboliza el compromiso de Spears con su autodescubrimiento tras años marcados por la tutela legal que limitó su vida personal y profesional.

Como parte de su nueva etapa, Britney también ha encontrado refugio en los viajes y en su conexión con el arte. En una publicación reciente, la cantante compartió un video bailando en un avión privado rumbo a las Islas Turcas y Caicos. “¡Islas Turcas y Caicos, aquí voy!”, escribió, reflejando su entusiasmo por explorar nuevas experiencias.

Paralelamente, Spears continúa trabajando en proyectos personales y en fortalecer la relación con sus hijos, Sean Preston, de 19 años, y Jayden, de 18, fruto de su matrimonio con Kevin Federline. Un reciente encuentro con Jayden en su casa en Los Ángeles demostró el compromiso de la cantante con mantener una relación cercana con sus hijos, a pesar de los desafíos del pasado.