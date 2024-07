Lele Pons revela cómo se enteró que su papá es gay: 'Fue duro, pero no lo juzgué'

Lele Pons ha revelado los detalles íntimos de su vida en su docuserie de YouTube llamada The Secret Life of Lele, en donde uno de los episodios relata la experiencia traumática que tuvo que vivir en su infancia al enterarse de las preferencias sexuales de su padre, Luis Pons.

Te puede interesar: Hallan el cuerpo de una mujer en el set de rodaje de 'Superman: Legacy'

Te puede interesar: Tres miembros de un grupo de música evangélica nominada al Grammy fallecen en accidente aéreo

Eleonora Pons Maronese, como es su nombre de pila, mencionó que ella entraba a la habitación de su padre cuando vio algo que no debía haber visto: “Entré a su habitación y lo vi de verdad durmiendo con otro hombre. Y tenía como 10 años, eso para mí fue traumático porque no tenía que verlo tan vívidamente”, dijo la creadora de contenido.

Desde el shock inicial, ella tuvo que comenzar a recuperarse a sí misma de la experiencia visual que había tenido para tratar de que la relación con su padre no se viera afectada, pues él después habló con ella y le confesó que era gay.

“Cuando mi papá me dijo que era gay, fue una sorpresa, pero no lo juzgué. Intenté entenderlo y eventualmente lo hice. Al principio fue duro para mí porque me repetía que él era gay, hasta que eventualmente sonó bien en mi cabeza”, reveló la venezolana.

Adicional al choque de hacerse a la idea de que su padre había revelado algo que hasta el momento ella no concebía, tuvo que soportar la separación de su progenitor y su madre, Anna Moronesse. Sin embargo, Lele aprendió a lidiar con ambas cosas y plantarse con fortaleza emocionalmente tanto para su padre como para su progenitora.

Luego de que Anna, madre de Lele, se divorció, también tuvo que transitar un proceso largo de aceptación, que posteriormente la llevó a tener una relación de amistad con su exesposo Luis Pons por el bien de su hija.

En la docuserie, Lele ha revelado también que padece el trastorno obsesivo compulsivo TOC y el síndrome de Tourette, por lo que ha enfrentado la vida en diversos ángulos que hoy la hacen encontrar en la comedia una forma de desahogo.

“Cuando tienes una condición que te controla la mayor parte del tiempo, desearías no tener eso. No sé quién es esa chica. Bueno, obviamente soy yo. Se puso realmente mal, y no quiero que se vuelva a poner así nunca más”, reveló.