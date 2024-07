¡Macabro! Hallan el cuerpo de una mujer en el set de rodaje de 'Superman: Legacy' ¿Qué se sabe?

La filmación de la próxima película de Superman, una de las más esperadas por los fanáticos de DC Comics, ha sido abruptamente suspendida luego que se encontrara el cuerpo de un miembro del staff dentro de los estudios Trilith, en Atlanta, Georgia, donde actualmente se rueda la cinta.

Reportes preliminares publicados por varios medios norteamericanos indican que el cuerpo fue hallado en el set del rodaje de ‘Superman: Legacy’, el pasado miércoles 24 de julio en un aparente caso de suicidio. De acuerdo con Entertainment Weekly, se trata de una mujer que pertenecía al equipo de producción de la película dirigida por James Gunn. La mujer, cuya identidad ha sido un misterio, se habría disparado a sí misma con un arma de fuego mientras estaba en su auto.

“Alrededor de las 6:47 horas, la policía respondió al 500 de Sandy Creek Road, Trilith Studios, por el informe de un contratista adulto inconsciente ubicado dentro de un vehículo en la propiedad”, indicó el Departamento de Policía de Atlanta en un comunicado.

"Los agentes y el personal médico que llegaron encontraron al paciente muerto por una herida de bala aparentemente autoinfligida. Las pruebas recogidas no revelaron ninguna sospecha de crimen, y la investigación no está relacionada con ningún proyecto de estudio en curso. No hay más detalles disponibles en este momento, ya que la investigación está en sus primeras etapas", explicó el capitán de policía Austin Dunn.

El día del hallazgo, el rodaje de la nueva película de ‘Superman’ se suspendió, pero las labores reanudaron al día siguiente. Hasta ahora, Warner Bros. y DC Studios no se han pronunciado respecto al suceso.

¿Cuándo estrena Superman: Legacy?

Si no existen imprevistos de última hora, el estreno del reboot de Superman está previsto para el 11 de julio de 2025. La mala noticia para los fans es que Henry Cavill no regresará como Clark Kent. En esta ocasión, el papel lo interpretará David Corenswet, mientras que Rachel Brosnahan será Lois Lane y Nicholas Hoult será el malvado Lex Luthor.

Superman ha sido un elemento básico del cine de acción desde los cortos animados de Max Fleischer en la década de 1940, pero 'Superman: Legacy' contará una historia completamente nueva, continuando el legado de un héroe a quien el director James Gunn considera "una gran prioridad, si no la mayor" para DC Studios.