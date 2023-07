¡Una llama, chimpancés y cocaína! El día que Freddie Mercury visitó la mansión de Michael Jackson

Dos de las estrellas más importantes de la música colaboraron en tres canciones que nunca vieron la luz y rondan muchas versiones sobre lo que ocurrió ese día y por qué todo fue en declive.

Debido a diversos compromisos, la reunión entre ambas figuras se retrasó varias veces, pero finalmente, en 1983 Freddie Mercury llegó a la mansión familiar de los Jackson para grabar tres canciones: There Must Be More to Life Than This, State of Shock y Victory. Estos días juntos marcarían la primera y la última vez que Michael y Freddie compartirían un estudio de grabación

El vocalista de Queen fue recibido junto a su asistente personal Peter Freestone por Michael quien antes de hablar de cualquier situación musical, les dio un paseo por su mansión. El primer momento que a Freddie le pareció “particular”, fue cuando el Rey del Pop le mostró su habitación, la cual estaba ubicada en el primer piso de la casa. Lo que sorprendió a Mercury fue que se encontró con un colchón enorme tumbado en el suelo, desarrollando una conversación meramente incómoda y cuando Mercury le preguntó a Michael por qué con tanto dinero no se compraba una cama, el le respondió “me siento mucho mejor cuando estoy cerca de la tierra”.

Otro momento que confundió a Freddie fue cuando quiso fumar un cigarrillo, pero en la extensa propiedad no había un sólo cenicero. La madre de Michael tuvo que improvisar uno con la tapa de un frasco de mermelada.

Durante una entrevista, Freddie argumentó que estas piezas no se habían terminado por falta de tiempo, sin embargo una de las versiones asegura que Mercury se sintió sumamente incómodo con la idea de que las exóticas mascotas de Michael entraran al estudio de grabación.

Jim “Miami” Beach, el manager de Freddie Mercury cuenta en el documental ‘The Great Pretender’ la llamada que recibió de Freddie desde la casa de Michael: “Miami, querido, ¿puedes pasarte por aquí? Me tienes que sacar de aquí. Estoy grabando con una llama. Realmente no estoy acostumbrado a grabar con una llama y ya tuve suficiente, me quiero ir”.

Según Beach, Jackson dejaba que su llama, Louie, se paseara por todo el lugar, a lo que no estaba muy acostumbrado Mercury. Otra versión que reiteraría la incomodidad del cantante asegura que Bubbles, el famoso chimpancé de Michael Jackson, también estaba en el estudio, mientras que Michael básicamente obligaba a Freddie a estar junto a él, algo que no le gustó para nada a Mercury.

Freddie se enfadó muchísimo porque Michael hizo que Bubbles se sentara entre los dos y entre grabación y grabación se giraba para preguntarle: ‘No ha sido encantador’. Después de unos cuantos días en ese plan, Freddie explotó porque no pensaba cantar con un mono sentado a su lado cada noche. Llamó a su mánager y le pidió que le sacase de ese ''zoológico''.

Por otro lado, otra de las versiones indican que en este caso la víctima fue Michael Jackson, quien encontró a Mercury inhalando cocaína en su baño, razón por la que en ese mismo momento Michael habría obligado a Freddie a retirarse de su casa. Fue el medio The Sun el que compartió esta teoría, pero no existen pruebas de que esto haya pasado. Sin embargo, Mercury era bien conocido por dejarse llevar por el exceso.