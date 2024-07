Tiktoker amigo de 'La Venenito' transmitió en vivo asesinato de su padre y hermano ¿Qué se sabe?

El cantante mexicano e influencer Luis Ángel Robelo, hizo una transmisión en su cuenta de TikTok el sábado 20 de julio, donde tiene siete millones de seguidores, en la que informó que su padre y hermano habían sido asesinados por criminales.

En las imágenes se pueden ver a ambos cuerpos inertes en el suelo de la entrada de la casa en Jalisco, en la que al parecer habrían sido abatidos ambos familiares de Robledo.

“No, no, no, no, no… Se llevaron a mi familia, mataron a mi papá y a mi hermano… no me importa, ¡los mataron, los mataron!… mataron a Manuel”, dijo mientras al fondo se escucha una mujer que le dice que no puede transmitir esas imágenes, en las que en el piso se ve a los cuerpos.

El video fue compartido en la cuenta de @TuTiaSandra en la plataforma X y se acaba cuando aparentemente Luis Ángel Róbelo suelta su celular y otra persona lo toma y termina la transmisión.

La Fiscalía del Estado de Jalisco emitió un comunicado en el que confirmó el asesinado de dos hombres y notificó el comienzo de las investigaciones del doble crimen.

En redes sociales hubo todo tipo de comentarios al respecto, pues algunos cibernautas consideraron que el creador de contenido no debió filmar la escena, mientras que otros consideraron que el shock pudo influir en que no supiera qué hacer al respecto.

“Esa necesidad de generar vistas por morbo”; “Ojalá se la suspendan. Ya basta de que el morbo sea la regla el día de hoy.”; “Pero que importa que le suspendan la cuenta? al tipo le mataron a un familiar...”; “Solta el celular carajo”; “Que tragedia y tristeza ver esto QEPD”; “Hubieras puesto "hashtag: cadáver"”; “Pensé que se estaba riendo y que todo era show. Pero en qué cabeza cabe grabar eso!! Respeto al cuerpo de tu familiar caray!! Una pena todo, sí, pero innecesario el video. Parece que sólo quiere lucirse y causar lástima y views”, dijeron algunos en los comentarios.

“La Comadrita”, una influencer amiga de Robledo, escribió en sus redes sociales: “Gente les pido respeto para Robelo que la verdad está pasando por un mal momento, acaba de perder a su hermano y a su papá tengan poquito respeto los amo", expresó, asegurando que va apoyar al también cantante.