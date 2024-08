¡Escándalo! Madre de rapero dominicano Dilon Baby revela que tuvo relaciones sexuales con su hijo

Unas polémicas declaraciones de la madre rapero dominicano Dilon Baby han desatado todo un revuelo en redes sociales, luego de que asegurara en una entrevista que mantuvo relaciones sexuales con su propio hijo una noche en la que se encontraba en estado de embriaguez. Con total naturalidad, la mujer aseguró que pese a estar borracha, el encuentro sexual con su hijo le había gustado, dejando estupefacto al entrevistador que no daba crédito a lo que estaba escuchando.

Aunque no es la primera vez que el cantante dominicano acapara los titulares de la prensa por estar involucrado en situaciones controversiales fuera del ámbito musical, ahora vuelve al ojo de la tormenta tras las declaraciones de su madre, la también cantante Carolina Serrata García, quien sin tapujos reveló que tuvo sexo con su hijo, confirmando así lo dicho por el cantante hacía un tiempo atrás.

En una entrevista con el youtuber Jonathan Heredia Concepción para su canal 'Tatuaje RD', la mujer contó cómo se dio el encuentro sexual. "Fue una noche de locura, yo llegué borracha, él estaba en la habitación mía y pasó lo que pasó, y al otro día yo me levanté y dije: '¡Oh! Pero era con mi hijo', yo no sabía que era mi hijo", confesó la mujer.

Serrata García dejó claro que no estaba en sus cinco sentidos cuando se dio el acto sexual, sin embargo, cuando despertó y se dio cuenta que había sido con su hijo, no le disgustó lo sucedido. "El estaba durmiendo ahí y ya tú sabes, ahí pasó todo. Estaba muy 'ruling' (relajada), muy 'ruling'. Yo me levanté y dije: '¡Ay Dios!, pero era mi hijo', yo me sorprendí".

Impactado por las revelaciones de Carolina, el youtuber se atrevió a preguntarle si le había gustado y la respuesta de la mujer fue aún más escandalosa: "Se ve bien mi muchacho, está bueno… estaba muy 'ruling', pero me gustó, de verdad me gustó, eso me gustó", dijo sin pena alguna en la entrevista.

Aunque la madre del cantante aseguró que solo pasó una noche, dejó la puerta abierta a la posibilidad de volver a repetir el acto sexual si su hijo se lo pidiera. "Le doy, de una vez le doy, está bueno mi hijo, está bueno" y añadió que una mujer le propuso que tuvieran un trío, a lo cual se negó.

Para añadir más morbo a la entrevista, Carolina dijo que ella no ve a Dilon como su hijo: "Yo veo a mi hijo al lado mío, yo digo él tiene que ser novio mío, es un papi, él no parece hijo mío, él parece novio mío".

En junio de 2023, Serrata compartió en entrevista con el canal de YouTube 'Capricornio TV' que en uno de los videos musicales de su hijo sale bailando y explicó que fue la modelo e interpretó a su pareja. "Él hacía los videos por la casa, yo salgo en un video con él, salgo de modelo, como su novia en un video", narró.

¿Quién es Dilon Baby?

Dilon Baby, cuyo nombre real es Steven Diloné Serrata, es un conocido cantante de reggae y dancehall de Santo Domingo, República Dominicana. Ha colaborado con varios artistas como Menor Queen y Yeo Freko. Algunas de sus canciones populares incluyen “Amor De 30”, “Adam y Eva”, "San Juan" y "Salsa y Dembow".

Paralelamente a su carrera musical, Dilon Baby ha enfrentado problemas legales, incluyendo un arresto por su presunta implicación con una menor de edad y falsificación de documentos. Su vida ha estado marcada por el consumo de drogas y medicamentos sin prescripción, lo que ha afectado su estabilidad emocional y su relación con su madre.

