Expiloto de la Fórmula 1 se declara homosexual y su exmujer estalla: 'Me siento utilizada'

Hace poco más de un mes el expiloto alemán de la F1, Ralf Schumacher, hermano menor del siete veces campeón mundial Michael Schumacher, sorprendió a sus seguidores al anunciar su homosexualidad después de 14 años de matrimonio con la actriz y modelo, Cora-Caroline Brinkmann, con quien tiene un hijo. Ahora, tras su salida del clóset, su exesposa ha dado unas explosivas declaraciones en contra del excorredor a quien acusó de “haberla utilizado” y de “robarle sus mejores años”.

“Lo más hermoso de la vida es cuando tienes a tu lado a la pareja correcta con la que puedes compartirlo todo”, con este mensaje en su cuenta personal de Instagram, Ralf presentó a su pareja Étienne Bousquet-Cassagne, un hombre francés de 34 años ligado a la política.

La noticia, como era de esperarse generó todo un revuelo en Alemania, no tanto por el anuncio, sino por el pasado sentimental de Schumacher, quien estuvo casado con la actriz y modelo Cora Brinkmann durante 14 años, y aunque Ralf recibió el apoyo de su hijo, David Schumacher, quien también es piloto, la que ha reaccionado fatal ha sido precisamente su exmujer Cora.

En una entrevista para el diario alemán Der Spiegel, su exesposa se sinceró y habló sin filtros, asegurando, entre otras cosas, que el anuncio del expiloto fue “como una puñalada en el corazón”.

“Ojalá Ralf me hubiera involucrado o al menos me hubiera hecho partícipe de su decisión, habría sido una señal de respeto”, aseguró, dando a entender que ya en el pasado intentó preguntarle por el asunto y que él, lejos de decirle la verdad, prefirió ocultarlo: “Durante su trayectoria en la Fórmula 1, hubo muchos rumores en el paddock. Le pedí que me aclarase si lo que se decía era verdad, pero él siempre lo negó, diciéndome que estaba imaginándome todo y que debía buscar ayuda psicológica”.

Brinkmann, de 47 años de edad, estuvo casada con Ralf desde el 2001 hasta el 2015 y tras más de una década de amor dijo sentirse traicionada: “Salir del armario siempre afecta a quienes te rodean, incluida la exmujer con la que tuviste un hijo. Hoy me siento utilizada durante el matrimonio. Siento que he desperdiciado mis mejores años”, confiesa. Ahora, dice, se amontonan las preguntas en su cabeza: “¿Fue honesto conmigo? E incluso hay algo más importante que me ronda por la cabeza: ¿me amaba? Confié ciegamente en él y por eso su palabra era ley para mí”.

En contraste, el hijo de la expareja, David Schumacher, tuvo una reacción mucho más positiva ante la noticia. A través de redes sociales, David expresó su apoyo total a su padre, destacando su felicidad por verlo finalmente encontrar a alguien con quien se siente realmente cómodo y seguro.

“Estoy muy feliz de que finalmente hayas encontrado a alguien con quien realmente puedas decir que te sientes muy cómodo y seguro, ya seas hombre o mujer. Te apoyo 100% papá y te deseo todo lo mejor. Felicidades”, escribió.

Las declaraciones de Cora no pasaron inadvertidas para Ralf quien lejos de quedarse callado respondió a las declaraciones de su exmujer compartiendo una captura de WhatsApp en donde se le ve felicitando a su pareja Étienne por su relación. El expiloto fue contundente al asegurar: "Con todo este ida y vuelta me gustaría dejar claro que Cora nos felicitó en septiembre (principios de octubre) de 2023 porque pensaba que nos habíamos casado. Ella también estaba feliz. Como se puede ver en este mensaje dirigido personalmente a Etienne. Creo que es una vergüenza para Etienne y para mí que difunda tantas mentiras. Ambos sólo queremos que nos dejen en paz", escribió en su Instagram.

*Con información de los medios As, Marca y El Tiempo*