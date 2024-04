¡La IA haciendo de las suyas! Mark Zuckerberg reacciona a foto viral usando barba y bigote

El fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, se volvió tendencia durante el fin de semana debido a un radical cambio de look. En la imagen, el multimillonario aparece luciendo barba, algo que nunca antes se le había visto utilizar, además de cambiar su tradicional peinado. Esto provocó una avalancha de comentarios en redes sociales mayoritariamente a favor de que el empresario se dejara el nuevo look. No obstante, la imagen resultó ser completamente falsa toda vez que fue creada con Inteligencia Artificial.

El pasado jueves 18 de abril, el fundador y director ejecutivo de META compartió un video en su cuenta de Instagram anunciando una nueva versión de Meta AI”. Horas después, un usuario de X tomó una captura de pantalla de Zuckerberg añadiéndole barba y bigote a su rostro. ¿El resultado? Una fotografía viral en la que, según el internet, Zuckerberg se ve “muy bien”.

El video original tenía como objetivo presentar avances en inteligencia artificial de la compañía, pero la atención se centró en la edición de Zuckerberg, que tenía como descripción: “Es una locura cuánto puede cambiar una barba la vida de un hombre”. Con 22 millones de visitas, los comentarios y los memes no tardaron en aparecer por todas las redes.

En Instagram, la cuenta The Shade Room reposteó la imagen preguntando a sus seguidores: “¿Creen que necesita seguir adelante y dejarse crecer la barba?”. De entre los miles de comentarios el más llamativo fue precisamente el del propio empresario quien escribió: “Está bien, ¿quién hizo esto?”. Fue entonces que los usuarios comprendieron que se trataba de una fotografía trucada. “¿La barba era falsa?”, “Hermano, déjate crecer la barba” y “Tienes que dejarte la barba de verdad”, fueron algunas de las respuestas de los internautas.

Por fortuna, Zuckerberg se tomó el incidente de manera muy relajada y horas después él mismo decidió bromear publicando en sus historias de Instagram una navaja de afeitar acompañada de un emoji de una carita pensante y de fondo el tema musical: They Don’t Love It” de Jack Harlow, dando a entender que el cambio de look no sería una mala idea.

Por su parte, Priscilla Chan, esposa del magnate tecnológico, tampoco tardó en participar en la divertida anécdota. Ella también recurrió a la plataforma para compartir la imagen con el texto “¿Alguien ha visto a mi marido?”. “¿Y quién es este tipo?”, añadió con ironía.

Meta IA es el nuevo asistente de inteligencia artificial gratuito que marca el avance más significativo de la empresa en el campo de la IA. La herramienta está siendo integrada en las plataformas de redes sociales de la compañía, incluyendo WhatsApp, Instagram, Facebook y Messenger. El programa tiene la capacidad de responder interrogantes, crear animaciones y diseñar imágenes, tal como se explicó durante la presentación. Este nuevo proyecto se basa en Meta Llama 3, el más reciente modelo de lenguaje amplio desarrollado por Meta.