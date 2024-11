Mattel lanzó una Barbie en honor a Rita Moreno, la primera latina en ganar un Oscar

Rita Moreno, cantante y activista puertorriqueña, reconocida como la primera latina en ganar un premio Óscar, ha sido inmortalizada como muñeca Barbie por Mattel. Este lanzamiento forma parte de la prestigiosa Barbie Tribute Collection, dedicada a mujeres que han dejado una huella indeleble en la historia, como Lucille Ball, María Félix y Vera Wang.

La muñeca, presentada con un vestido negro y dorado que replica el atuendo que Moreno usó en los Premios Óscar de 1962, rinde homenaje a uno de los momentos más icónicos de su carrera: su victoria como mejor actriz de reparto por su papel de Anita en West Side Story. Este triunfo la convirtió en la primera mujer latina en recibir un Óscar, rompiendo barreras en una industria que históricamente ha excluido a las minorías.

Pero esta Barbie no es solo un juguete; es un símbolo de representación y empoderamiento. En palabras de Mattel, Rita Moreno es “una estrella sobre el escenario y una heroína en la vida real. Como la primera latina en lograr el venerado EGOT (Emmy, Grammy, Óscar y Tony), su papel más importante es ser el modelo a seguir que nunca tuvo”.

Nacida como Rosita Dolores Alverío el 11 de diciembre de 1931 en Humacao, Puerto Rico, Moreno emigró a Nueva York con su madre a los cinco años. Desde pequeña mostró pasión por las artes escénicas, tomando clases de danza con Paco Cansino, tío de Rita Hayworth.

A los 13 años debutó en Broadway, pero al llegar a Hollywood enfrentó los estereotipos raciales de la época. Durante las décadas de 1940 y 1950, fue encasillada en papeles de “exótica” o “latina genérica”, barreras que superó con su talento y perseverancia.

Su papel en West Side Story fue un punto de inflexión, destacando no solo por su actuación, sino por la fuerza y profundidad que le imprimió al personaje de Anita. Este logro abrió puertas, pero también evidenció las limitaciones de la industria. Incluso después de ganar un Óscar, Moreno enfrentó dificultades para obtener papeles que no perpetuaran clichés.

Rita Moreno no se limitó al cine. En televisión y teatro, consolidó su lugar como una artista integral. Ganó un Grammy por The Electric Company (1972), un Tony por The Ritz (1975) y múltiples premios Emmy por series como The Muppet Show y The Rockford Files.

Su impacto cultural ha trascendido el entretenimiento. Como activista, ha luchado por los derechos civiles y por una mayor representación de la comunidad latina en los medios. En 2004, recibió la Medalla Presidencial de la Libertad, y en 2015, la Medalla Nacional de las Artes.

En palabras de Moreno, la muñeca no solo celebra su carrera, sino que busca inspirar a futuras generaciones: “Verme convertida en Barbie es un honor inmenso. Espero que esta muñeca sirva para recordar a las niñas latinas que también pueden soñar en grande”.