¡Metida de pata épica! Cartier pone a la venta aretes de diamantes por 14 dólares y costaban 14 mil

Las redes sociales se han hecho eco de la metida de pata épica que ha protagonizado la marca francesa Cartier, una de las firmas de joyería más reconocidas del mercado gracias a los lujosos complementos que adornan su catálogo. La página web de la compañía en México habilitó, tras un error informático, la venta de dos pares de pendientes de diamantes a un precio muy inferior al reflejado en el mercado. El error pudo haber pasado desapercibido si no fuera por la agilidad de un chico que captó el inusual precio de los finos pendientes y decidió comprar no uno, sino dos pares.

Los usuarios podrían adquirir este accesorio por un precio de 13.99 dólares (237 pesos mexiacano) cuando en realidad costaba 13,900 dólares (237 mil pesos). Un joven, bajo el nombre @LordeDandy, fue de las pocas personas que se benefició de este fallo clamoroso de la marca francesa y lo reveló en sus redes sociales. “Pues yo aproveché la oportunidad nenucas y hasta pedí dos pares, y díganme muerto de hambre, pero dudo que ustedes hubieran desaprovechado la oportunidad”, escribió en su perfil de X junto a una imagen del error que había en el catálogo con este producto.

Para dar fe de la compra, el usuario acreditó un recibo de la compra, cuyo pago efectuó a través de Paypal. “Es un proceso tedioso, pero las tablas están a mi favor y tengo todas las pruebas necesarias”. No obstante, Cartier rápidamente se dio cuenta del error y se puso en contacto con el chico ofreciéndole alternativas para que renunciase a su compra”, pero él se negó.

El chico terminó llevando su caso la Procuraduría Federal del Consumidor. Este organismo, que regula este tipo de acciones, señala que la empresa tiene que enmendar su error con la entrega de este producto por el precio de 13 euros.

Este usuario también se ha enfrentado a muchos haters que le cuestionan por beneficiarse de este error inédito. “War is over. No soy moneda para caerle bien a los lambiscones. No sé quién es el empleado ni su estatus, si quieren saber pueden preguntarle a la marca, a mí no, yo no lo contraté. Ustedes ya solo están debatiendo entre socialismo y capitalismo”.