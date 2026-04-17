MeToo en Francia: Confirman condena contra Christophe Ruggia por abusos a la actriz Adèle Haenel

Haenel, que acabó abandonando el cine pese a haber ganado dos César --el máximo galardón francés--, fue la primera actriz destacada en acusar a la industria de complacencia con los depredadores sexuales.

París, Francia/La justicia francesa condenó este viernes en apelación al director de cine Christophe Ruggia por agredir sexualmente a la actriz Adèle Haenel entre sus 12 y 14 años, en un caso emblemático del #MeToo en Francia.

El tribunal de apelación de París impuso al cineasta de 61 años una pena de cinco años de prisión --uno más que en primera instancia--, pero le permitió cumplir solo dos y a domicilio con brazalete electrónico.

"Ha sido un proceso judicial bastante duro y difícil (...) Pienso en todos esos niños y todas esas mujeres [víctimas de agresiones sexuales]. Quiero decirles que no están solos", declaró, emocionada, la actriz de 37 años a la prensa.

En 2019, Haenel acusó al director de someterla a un "acoso sexual constante" desde los 12 años, incluyendo "besos forzados en el cuello" y tocamientos, a principios de la década de los 2000. El cineasta lo niega.

Ruggia la dirigió en "Los diablos", estrenada en 2002, que trata sobre una relación incestuosa entre un chico y su hermana autista. El film contiene escenas sexuales entre niños y primeros planos del cuerpo desnudo de Haenel.

Entre 2001 y 2004, la adolescente visitó a Ruggia en su casa casi cada sábado. La actriz lo acusó de buscar excusas para, durante esos encuentros, acariciarle sus muslos y toquetearle sus genitales y sus pechos.

"Si hubiera hecho lo que ella me acusa de haber hecho (...), nunca habría podido mirarme al espejo y habría dejado de verla de inmediato. Eso nunca ocurrió", aseguró Ruggia durante el juicio en apelación.

Haenel, que acabó abandonando el cine pese a haber ganado dos César --el máximo galardón francés--, fue la primera actriz destacada en acusar a la industria de complacencia con los depredadores sexuales.

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"Me da vergüenza estar marcada hasta ese punto. Desearía que no hubiera pasado, desearía poder simplemente decir que no existe", confesó la víctima ante el tribunal.

Este caso forma parte de una serie de revelaciones que sacudieron el mundo del cine.

Un tribunal de apelación de París debe juzgar a Gérard Depardieu por agresión sexual a dos mujeres durante el rodaje de una película en 2021. En primera instancia, fue condenado a 18 meses de prisión en suspenso.