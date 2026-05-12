Michael Jackson: su hija Paris emociona con homenaje a su madre Debbie Rowe

La artista y modelo de 28 años compartió una serie de fotografías junto a quien fuera enfermera y exesposa de Michael Jackson, imágenes que rápidamente generaron comentarios entre sus seguidores debido al notable parecido físico entre ambas.

La familia del ‘Rey del Pop’ volvió a ocupar titulares internacionales tras el reciente estreno del biopic Michael, producción que repasa parte de la vida y carrera del artista.

Sin embargo, más allá de la expectativa generada alrededor de la película, una de las figuras que más atención ha despertado en los últimos días ha sido Paris Jackson, quien reapareció en redes sociales con un emotivo homenaje dedicado a su madre, Debbie Rowe.

La artista y modelo de 28 años compartió una serie de fotografías junto a quien fuera enfermera y exesposa de Michael Jackson, imágenes que rápidamente generaron comentarios entre sus seguidores debido al notable parecido físico entre ambas. La publicación coincidió con la celebración del Día de la Madre en Estados Unidos, fecha que se conmemora el segundo domingo de mayo y que Paris aprovechó para expresar públicamente el vínculo que mantiene actualmente con su madre.

En una de las publicaciones más comentadas, Paris escribió: “Feliz Día de la Madre a la mujer que utilizaron como mi plantilla durante el proceso de clonación”. La frase estuvo acompañada por fotografías donde madre e hija aparecen sonrientes y compartiendo un momento íntimo y familiar, dejando en evidencia la cercanía que han reconstruido durante los últimos años.

La relación entre Paris Jackson y Debbie Rowe atravesó momentos complejos durante gran parte de la adolescencia de la artista. Sin embargo, con el paso del tiempo ambas lograron fortalecer nuevamente su vínculo. Medios estadounidenses recuerdan que la reconciliación tomó fuerza especialmente en 2017, cuando Debbie Rowe fue diagnosticada con cáncer de mama, situación en la que Paris permaneció cerca de ella de manera permanente.

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La reciente aparición pública de Paris también ocurre semanas después de que la cantante y actriz expresara su desacuerdo con algunos aspectos del biopic sobre su padre. Aunque varios integrantes de la familia Jackson respaldaron la producción, la hija del intérprete de “Thriller” manifestó reservas frente al enfoque de la película y cuestionó la manera en la que Hollywood representa ciertos episodios personales y familiares.

En declaraciones difundidas anteriormente, Paris aseguró: “la película está dirigida a una sección muy específica de los fans de mi padre que todavía viven en esa fantasía, y van a estar felices con ella”. Además, explicó que considera que parte de la historia presentada en pantalla se encuentra idealizada y alejada de la realidad familiar que ella conoció.

La artista también afirmó: “estas biografías son Hollywood. Es un mundo de fantasía. No es real, pero te lo venden como si lo fuera”. Según expresó, dentro de la producción existirían aspectos “edulcorados”, además de situaciones que considera inexactas respecto a la verdadera historia del cantante.

Pese a la controversia generada por sus declaraciones sobre la película, Paris Jackson volvió a captar atención por el lado más personal de su vida familiar. En entrevistas anteriores ya había hablado sobre la evolución de la relación con Debbie Rowe y el descubrimiento de múltiples similitudes entre ambas.

Durante una conversación en el podcast Red Table Talk junto a Willow Smith, Paris recordó lo importante que fue recuperar la cercanía con su madre. Allí expresó: “Llegar a conocerla, ver lo parecidas que somos, descubrir qué música le gusta...”, mientras destacaba la conexión emocional que construyeron con el tiempo.

En esa misma entrevista, la artista definió su relación actual con Debbie como una amistad sólida y auténtica. Incluso aseguró: “Somos dos calcas”, antes de añadir: “Es tan increíble tenerla como amiga”.

Las publicaciones más recientes de Paris Jackson siguen acumulando reacciones en redes sociales, donde miles de seguidores resaltan el evidente parecido físico entre madre e hija y celebran la cercanía que ambas mantienen actualmente.