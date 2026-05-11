Sandra Sandoval desató risas en redes tras cocinar en el baño de un hotel durante sus vacaciones

La cantante panameña volvió a captar la atención de sus seguidores luego de compartir varios momentos de sus vacaciones familiares en Las Vegas, Estados Unidos.

La artista de música típica aprovechó un periodo de descanso tras concluir una serie de presentaciones en Panamá y decidió viajar junto a sus hijos, protagonizando escenas que rápidamente se volvieron virales por su espontaneidad y autenticidad.

A través de sus redes sociales, Sandra Sandoval mostró parte de su estadía en la ciudad estadounidense y dejó ver el lado más cercano y cotidiano de su vida fuera de los escenarios. La cantante publicó fotografías y videos junto a sus hijos frente a lugares emblemáticos de Las Vegas, incluyendo el famoso letrero de bienvenida que identifica a la ciudad.

En una de sus publicaciones, la artista explicó que estaba disfrutando de unos días libres después de una intensa agenda de conciertos. Además, anunció que otros miembros de su familia también se unirían al viaje durante los días siguientes. En el mensaje escribió: “Tengo 15 días libres y aproveché a traer a mis hijos a pasear,@tavofloresoficialptyy mi mamá llegan mañana. Les mantengo al tanto de mis Sandradas”.

Sin embargo, el contenido que terminó convirtiéndose en tendencia fue un video grabado desde el baño de un hotel, donde Sandra Sandoval improvisó una pequeña cocina para preparar parte de su almuerzo. La escena provocó una ola de comentarios entre seguidores y figuras del entretenimiento debido a la naturalidad con la que la cantante mostró el momento.

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En las imágenes se observó a la intérprete utilizando un pequeño electrodoméstico para cocinar vegetales, mientras explicaba que intentaba mantener hábitos alimenticios saludables durante el viaje. La publicación fue recibida con humor y admiración por parte de miles de usuarios, quienes destacaron la sencillez de la artista pese a su reconocimiento internacional dentro de la música típica panameña.

Junto al video, Sandra Sandoval escribió: “Hazañas que tenemos que hacer pa comer saludable, y aquí mismo hice mis vegetales pal almuerzo. . gracias@visapalnorte por permitir que a mi mamá le renovaran la visa rápido pa traermela a pasear ...PD se salvaron en el hotel que no pude conseguir lonja pa hacer chicharrones”.

La ocurrencia generó inmediatamente una cadena de reacciones entre artistas y seguidores que celebraron el sentido del humor de la cantante. Una de las respuestas más comentadas fue la de Olga Tañón, quien respondió públicamente al video con un mensaje cargado de humor y complicidad. La intérprete puertorriqueña comentó: “Que te dejen tranquila amiga! Que con lo que se paga un desayuno allá, hacemos una comprita en donde vivimos jejeje! Pues que te den lo que te quitaron!!!Arriba Sandra!!!!”.

El intercambio entre ambas artistas generó todavía más interacciones en plataformas digitales y fortaleció la imagen de Sandra Sandoval como una figura cercana a su público. Muchos usuarios resaltaron que la cantante mantiene una personalidad auténtica y espontánea, características que le han permitido construir una conexión sólida con sus seguidores durante años.

La escapada familiar también evidenció el equilibrio que la artista ha mantenido entre su carrera musical y su vida personal. Después de culminar su gira de conciertos en Panamá, Sandra Sandoval utilizó parte de su tiempo libre para compartir con sus hijos y disfrutar de momentos alejados de los escenarios.

Mientras las publicaciones continuaban acumulando reproducciones y comentarios, numerosos fanáticos coincidieron en que el video grabado desde el baño del hotel reflejó precisamente el estilo desenfadado que ha caracterizado a la cantante a lo largo de su trayectoria. Las imágenes no solo provocaron risas en redes sociales, sino que también consolidaron la percepción de Sandra Sandoval como una de las artistas más genuinas y queridas dentro del entretenimiento latinoamericano actual entre miles de seguidores digitales.