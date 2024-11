¿Le costó la corona? Miss Venezuela habló tras la polémica por el 'error' de traducción en Miss Universo 2024

La modelo fue cuestionada por la jueza Margaret Gardiner con la pregunta: “Describe la mujer ideal para hoy y ¿qué tienes en común con ella?” Ante esto, la venezolana solicitó ayuda de una traductora para asegurar que su respuesta fuera clara. Sin embargo, el incidente comenzó cuando la traductora no utilizó el micrófono para traducir la pregunta correctamente.

En el video del momento se observa cómo la traductora se acerca a Márquez, susurra algo al oído y se aleja, dejando a la concursante visiblemente confundida. En lugar de responder la pregunta original, Ileana dijo:

“Mi momento ideal del día de hoy fue compartir a todas las 127 mujeres que estuvimos aquí en el escenario, dejando atrás las barreras, dejando atrás las diferencias, y uniéndonos dando un mensaje al mundo de respeto, de amor y unión, porque así se construye el mundo. Gracias”.

La respuesta, aunque emotiva, no correspondía a lo que se le había preguntado, lo que generó indignación en redes sociales. Los seguidores del certamen señalaron errores de la producción, culpando a la traductora por la confusión. Días después, Ileana Márquez rompió el silencio en una conversación con el influencer venezolano La Divaza. En tono relajado y entre risas, la modelo explicó lo ocurrido detrás del escenario.

“Bueno, pues la traductora no aparecía y dije: ‘Quiero mi traductora porque el mensaje que iba a dar tenía que ser claro, fuerte y que llegara a todas partes del mundo’. En la primera pregunta me dijo que qué era lo más importante que me había pasado el día de hoy”, relató, confirmando que la traducción que recibió no correspondía a la pregunta original de la jueza.

La Divaza, sorprendido, le respondió: “Imagínate tú, y la pregunta era otra cosa totalmente distinta”. Ileana rió, aceptando la situación con buen humor, y agradeció las palabras del influencer: “Bueno, las cosas pasan por algo y lo hiciste excelente, felicitaciones”.

Aunque este error pudo haber afectado sus posibilidades de avanzar, Ileana Márquez destacó como una de las cinco mejores concursantes del certamen, dejando claro que su preparación y carisma conquistaron al jurado. Dinamarca se llevó la corona como la nueva Miss Universo 2024, mientras que Nigeria ocupó el puesto de primera finalista.

En palabras de sus seguidores, “Una reina no solo se mide por lo que dice, sino por cómo enfrenta las adversidades, y Miss Venezuela demostró estar a la altura”.

