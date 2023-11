Muere Frances Sternhagen, la icónica actriz de 'Sex and The City'

Frances Sternhagen, quien destacó por su talento dentro de producciones como "Cheers" y "Sex and the City", falleció a los 93 años por causas naturales según ha comunicado su familia a diversos medios estadounidenses. Esta actriz de Hollywood será recordada por haberle dado vida a la suegra de Charlotte, Bunny MacDougal, en la serie "Sex and the City" de 2000 a 2002. Además, la actriz también ganó dos premios Tony a la Mejor Actriz de Reparto en 1974 por la producción original de Broadway de "The Good Doctor" de Neil Simon y en 1995 por la reposición de "The Heiress".

En 2002, en lo que sería una de sus últimas entrevistas de “Sex and the city”, dijo a Los Ángeles Times sobre su personaje icónico: "Debo decir que es divertido interpretar a estas señoras mayores presumidas. Siempre es más divertido ser desagradable. He conocido mujeres así y supongo que puedo imitarlas", mencionó en ese entonces.

Frances, hizo su debut en el cine en 1967 con "Up The Down Staircase", protagonizada por los ganadores del Oscar Sandy Dennis y Eileen Heckart, junto con Patrick Bedford y Jean Stapleton. Tiempo después, interpretó a la autoritaria Esther Clavin, quien era la madre del personaje del cartero de Boston de John Ratzenberger, Cliff Clavin, en la comedia clásica "Cheers".

Al respecto de la información sobre su muerte, la familia de la actriz fue la encargada de dar la noticia mediante la revista People, compartiendo un comunicado que dice lo siguiente: "Es con gran tristeza que damos a conocer la noticia de que nuestra querida madre, la actriz Frances Sternhagen, ha muerto de forma pacífica y por causas naturales en New Rochelle, NY, Le sobreviven 6 hijos, 9 nietos y dos bisnietos. Haremos una gran celebración por su remarcable carrera y vida a mediados de enero, cerca de lo que hubiese sido su 94 cumpleaños. Seguimos inspirados por su amor y su vida".

Su hijo, John Carlin, publicó una fotografía para recordar a su madre junto a un emotivo texto que recalca su pasión por la vida y la entrega que tuvo la actriz en cada proyecto profesional.

"Ella fue amada por muchos. Tengo mucha suerte de poder llamarla mamá, mi amiga, mi canción y pareja de baile. Estuvimos juntos la semana pasada, y hablamos el lunes por la tarde, dijimos lo mucho que nos queríamos y nos echábamos de menos. Ella siempre animaba a escribir, y disfrutaba de mi canto", dice la publicación.

Asimismo, se reveló que para enero de 2024 se realizará un evento para honrar la memoria de Frances Sternhagen, con el objetivo de recordar su exitosa trayectoria dentro de la industria del entretenimiento.