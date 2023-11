'Los niños no deberían ser actores'| La fuerte confesión de Natalie Portman sobre su carrera

Ciudad de Panamá/La actriz de Hollywood Natalie Portman, empezó a relacionarse con el mundo de la actuación cuando apenas tenía 12 años. Para 1994, tuvo un papel en la película “El Perfecto Asesino”, un film que le mostró las puertas a la profesión que ha ejercido durante toda su vida y la ha hecho protagonista de múltiples éxitos de taquilla. Pese a que Natalie conoció desde muy joven los reflectores y la fama, en una entrevista con Variety, la ganadora del Oscar y estrella de "Cisne Negro", confesó que su debut en el cine fue “por suerte”, pero que pudo escapar de la toxicidad que se vive en el medio gracias a que sus padres eran “sobreprotectores”. Sin embargo, conoció la cara dura de ser actriz desde pequeña, cosa que no recomienda a las nuevas generaciones.

“No alentaría a los jóvenes a involucrarse en esto. No me refiero a nunca, me refiero a cuando son niños, en última instancia, no creo que los niños debieran trabajar. Creo que los niños deberían jugar e ir a la escuela”, expresó en la entrevista.

Natalie tiene dos hijos, Aleph, de 12 años, y Amalia, de seis años, lo que la ha hecho ser cuidadosa al momento de relacionarlos en proyectos de su vida profesional, pues no salió completamente ilesa de ser una actriz infantil. Esto debido a que sufrió acoso escolar, ya que sus compañeros de clase solían burlarse de ella por su trayectoria profesional, porque creían que ella pensaba que era especial.

Según sus declaraciones, el bullying que aguantaba en el aula de clase le provocaba no querer seguir haciendo películas. Pero, a medida que fue creciendo, su pasión por la actuación fue aumentando. Al punto de turnar sus clases entre los set de grabación y proyectos audiovisuales que la hacían más reconocida dentro de todos sus compañeros de escuela.

“A veces no me sentía merecedora de mis logros”, señaló Natalie Portman, aunque en su momento pensó que quizá debería andar por la vida con la cabeza agachada. “Y esa no es una buena manera de vivir la vida y menos siendo joven”, enfatizó.

La actriz de Hollywood también recordó las oscuras historias que se especulan dentro de este arte, incluso algunas escenas a las que muchos menores de edad son expuestos solo por estar planteado dentro del libreto de algún film: “He escuchado demasiadas historias malas como para pensar que los niños deberían ser parte de ellas”, dijo en la entrevista.

Cabe resaltar que a la edad de 13 años mientras ella rodaba la película “Léon”, de Luc Besson estrenada en 1994. Sus padres obligaron a suprimir una escena de esa película en la que debía aparecer desnuda y a rectificar el libreto en los pasajes en que la niña se mostraba fascinada por la violencia. En 1996 tuvo que abandonar su intervención en "Romeo y Julieta", de Baz Luhrmann, debido a la diferencia de edad entre ella y Leonardo DiCaprio. Por otra parte, rechazó ofertas de trabajo en "Lolita", de Adrian Lyne, debido a su alto contenido sexual.