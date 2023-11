Así fue la boda secreta de Adele de la que nadie se enteró ¿Cuándo se casó?

Ciudad de Panamá/Desde hace varios meses circulaba el rumor sobre una posible boda secreta en la que la cantante Adele y el agente deportivo Rich Paul, habían dado el “Si, acepto”. Ella misma dio pie a las especulaciones al hacer ciertos comentarios durante sus recientes shows en Las Vegas. En uno de ellos dejó en evidencia su falta de conocimientos acerca del fútbol americano y con ello la posibilidad de que se hubiera casado en secreto al autocalificarse como "esposa". En esa ocasión dijo: "No soy la mejor esposa en lo que respecta al fútbol americano", comentó.

Luego de este comentario, las alarmas del mundo del espectáculo se encendieron y alertaron la noticia sobre el gran paso que presuntamente había dado la pareja. Ahora, la cantante de 35 años sorprendió a sus fans durante la grabación del programa de comedia de Alan Carr en Los Ángeles cuando hizo una confirmación que nadie se esperaba. Todo ocurrió mientras la artista se encontraba entre el público y el presentador, que además es su íntimo amigo, preguntó a la multitud si alguien se había casado recientemente y fue entonces cuando Adele gritó: “Sí, lo hice”.

Aunque la transmisión del episodio no ha salido al aire oficialmente, el público que visitaba el recinto y era espectador, no dudó en empezar a repartir la primicia a diferentes medios de comunicación. Esta confirmación tambien cobra sentido al video que se difundió un video en TikTok en el que una mujer le pidió matrimonio a Adele durante uno de sus conciertos, a lo que ella respondió con humor: “No puedes casarte conmigo, soy heterosexual, mi amor, y mi esposo está aquí esta noche”. Muchos se lo tomaron a manera de chiste, pero ahora se sabe que la intérprete de “Rolling in the deep” no estaba jugando.

¿Quién es el actual esposo de Adele?

Rich Paul es un agente deportivo de gran éxito que representa a estrellas de la NBA como LeBron James, Anthony Davis y Joel Embiid. Rich siempre ha tenido una mentalidad emprendedora y comenzó su carrera vendiendo camisetas deportivas. Sin embargo, su vida dio un giro en 2002 cuando conoció a su primer gran cliente, LeBron James, mientras ambos esperaban un vuelo a Atlanta, una de las camisetas deportivas que vendía Paul de los Houston Oilers impresionó al basquetbolista.

Desde entonces, ambos se mantuvieron en contacto y Paul se fue a trabajar a la agencia del entonces agente de James. Esos fueron sus primeros pasos antes de construir su propio imperio, Klutch Sports Group, que comenzó en 2012.

Adele y Rich se conocieron en el 2021, aunque ya se conocían de años atrás luego de haber coincidido en en una fiesta de cumpleaños. Confirmaron su romance después de que ella finalizara su divorcio con Simon Koncecki, padre de su hijo Angelo, de 11 años.

Un año después de dar por terminado su matrimonio, la cantante confirmó que se había mudado con su novio a su nueva mansión en Beverly Hills. En febrero, se especuló que la pareja se había comprometido luego de que Adele luciera un misterioso e impresionante anillo durante uno de sus conciertos en Las Vegas.