¿Regresaron? Becky G y Sebastian Lletget captados juntos tras el escándalo de infidelidad

El 2023 ha sido un año marcado por éxitos musicales de desamor, divorcios y rupturas amorosas. Entre ellas, la de Becky G junto al que era su prometido, Sebastian Lletget. El jugador de fútbol le entregó un precioso anillo de compromiso que la cantante publicó emocionada en sus redes sociales a principio de este 2023. Sin embargo, poco tiempo después, el plan de boda se vio terriblemente empañado por una infidelidad que el mismo Sebastian confirmó públicamente, lo que llevó a la ruptura del compromiso.

Ahora, los fanáticos de la intérprete de "Sin Pijama" se percataron que la pareja se ha estado intercambiando "Me gusta" de manera mutua en las publicaciones que comparten en las redes sociales. Esta acción ha levantado sospechas de que se estarían dando una segunda oportunidad, no obstante, ninguno ha confirmado o negado nada. Aunque, el día de ayer fueron captados caminando juntos por las calles de Los Ángeles, lo que aumenta más la confirmación de su reconciliación.

Fueron al mercado de agricultores, tomaron café y exploraron algunas secciones antes de salir. Hicieron una ligera muestra pública de afecto mientras se despedían con un abrazo. Pero, en las imágenes el gran ausente fue el anillo de compromiso. Aunque ninguno de los dos haya confirmado algo hasta el momento, el deportista del FC Dallas, aun no borra las imágenes que tiene junto a su ex prometida y que aparecen en su perfil de Instagram.

Los rumores de infidelidad

Todo comenzó cuando una mujer desconocida filtró a través de un perfil de Instagram unos supuestos mensajes directos y notas de voz del jugador del FC Dallas, afirmando tener más pruebas condenatorias. Incluso se ofreció a “enviárselo en privado” a la cantante para demostrar que su prometido no era leal.

Días más tarde, el futbolista salió a hacer frente a los rumores, y emitió una disculpa pública en sus redes aparentemente admitiendo algunas, pero no todas, las afirmaciones. “Durante las últimas semanas, durante un momento del que me arrepiento profundamente, un error de juicio de 10 minutos resultó en un complot de extorsión”, escribió en ese momento.

Al finalizar su comunicado, Sebastian Lletget se dirigió a su novia Becky G y le pidió disculpas por no saber valorarla: “Para Becky: Has sido la luz de mi vida, mi fortaleza, demostrando siempre un amor incondicional. En lugar de honrar ese amor todos los días, hice lo contrario, lastimándote y faltándote el respeto. A la única persona que amo más que a nada. Lo siento mucho y sé que tengo que hacer lo que sea necesario para recuperar la confianza y el amor que te mereces", concluyó.

Becky, sin embargo, no emitió ningún comunicado y rápidamente volvió a trabajar, estando en la mitad de la situación. Los fans pensaron que la pareja se había separado, luego de que ella apareciera en el Festival de Coachella sin su anillo de compromiso. Durante su presentación, Becky le dijo a la multitud: “A veces las cosas no salen como las planeas. Solo diré eso. Pero a veces no es un fracaso. Es una redirección”.