'Saved from the Titanic' | La película que se estrenó un mes después de la tragedia ¿Cómo lo hicieron?

Ciudad de Panamá/Pocos saben que solo 31 días después de la tragedia del trasatlántico Titanic en abril de 1912, se estrenó una película que duró 10 minutos y fue protagonizada por una sobreviviente del suceso. Dorothy Gibson, modelo, cantante y actriz de cine mudo, regresaba de sus vacaciones en Italia en el viaje inaugural del Titanic que prometía ser una inolvidable experiencia. Gibson había abordado el prestigioso barco el 10 de abril de 1912. Cuatro días después, mientras estaba jugando naipes, el buque más famoso del mundo colisionó contra un iceberg por el lado de estribor, lo que causó su hundimiento en menos de tres horas.

Milagrosamente, Dorothy fue una de las sobrevivientes que logró llegar de primera al bote salvavidas número 7 y pudo escapar antes del hundimiento. Luego de esta experiencia, la joven actriz decidió ser la mente maestra en la dirección de la película y la protagonista para relatar artísticamente lo que vivió en el transatlántico.

Al retornar a la ciudad de Nueva York, en el RMS Carpathia, su empresa Éclair Film Company le propuso inmediatamente hacer una película sobre la histórica tragedia. Y esto hizo que la rapidez con la que se pusieron a trabajar en el proyecto no le diera tiempo de asimilar por todo lo que había escapado, desencadenado varios traumas emocionales que evitaba en las grabaciones.

Durante la filmación, Dorothy sufrió varias crisis emocionales que la obligaron a detenerse al ver algunas escenas que recordaban secuencias de noticieros y material audiovisual de icebergs. Pese a esto, la película logró grabarse en casi un mes, tiempo récord para un film luego de una tragedia de esa magnitud.

Sus grabaciones se llevaron a cabo en un estudio de cine de Nueva Jersey y en un barco atascado en el puerto de Nueva York y se convirtió en un fenómeno mundial. Aunque duraba tan solo 10 minutos y era cine mudo, logró cumplir con las expectativas de la audiencia con un relato íntimo de Gibson, quien, además de interpretar el papel principal, colaboró activamente en la creación del guión basándose en sus experiencias personales, que fueron contadas a sus padres y a su prometido.

“Saved from the Titanic” no solo llevó a la gran pantalla el testimonio de Gibson, sino que también innovó en la industria cinematográfica de la época incorporando secuencias coloreadas, una técnica revolucionaria para el cine de principios del siglo XX. Así, la película se convirtió en una de las primeras en usar el color a modo de experimento en dos privilegiadas escenas: una donde aparece Dorothy volviendo con sus padres después de que fuese dada por muerta, y la última escena en la que su padre le presenta a su esposa. Este intento pionero le añadió un nivel de realismo y emoción.

Uno de los detalles que se supo luego del estreno, es que Dorothy había decidió grabar con el mismo atuendo que llevaba la noche del hundimiento, cosa que le daba más realismo a la trama.

Aunque fue un rotundo éxito, la cinta viviría su propia tragedia en 1914. Dos años después de haber estrenado, el estudio de Éclair sufrió un incendio que consumió todo el recinto y junto a él, todas las copias que quedaban de la película. Esto provocó que la grabación se perdiera en las llamas y solo quedara en las mentes de los que lograron ver el relato de Dorothy, quien murió tiempo después en 1946.